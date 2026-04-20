Příprava na iPhone Ultra? Pura X Max je obří skládačka netradičních rozměrů

Huawei, světová dvojka na poli mobilů se skládacími displeji, se zpravidla jako první pouští do lehkého experimentování s konstrukcemi telefonů se skládací konstrukcí. Před dvěma lety odhalil první dvakrát skládaný model, následně jsme dočkali širšího véčka Pura X a dnes oficiálně představil model Pura X Max (viz vmall.com). Ten se snaží nabídnout výrazně komfortnější možnosti používání na větších displejích.
Původní model Pura X měl ohebný displej s poměrem stran 16:10, nově představená Pura X Max disponuje poměrem stran 14,1:10, což se blíží standardnímu 4:3. Změnila se samozřejmě úhlopříčka, kdy model Max se chlubí 8,1" ohebným panelem. Vnější displej pak pracuje s 5,4" úhlopříčkou. Oba displeje jsou typu AMOLED LTPO a mohou pracovat na frekvenci od 1 Hz do 120 Hz.
Huawei Pura X Max podporuje stylus Huawei M-Pen 3 Mini, díky kterému, i přes jeho menší velikost, zvládnete více pracovních úkonů. Konstrukce novinky je hliníková a nechybí zvýšená odolnost dle stupňů krytí IP58 a IP69. Mobilu tak nevadí voda a takřka ani prach.
O výkon se stará procesor Kirin 9030 Pro společně s 16GB operační pamětí a 1TB úložištěm. Základem však bude verze s 256GB interní pamětí a 12GB RAM. Prostředí má pod palcem operační systém HarmonyOS 6.1. Po stránce fotoaparátů je novinka velmi solidně vybavena. Připraven je 50megapixelový hlavní snímač s optickou stabilizací a variabilní clonou (f/1,4–4,0). Dále nechybí 50megapixelový periskopický objektiv s optickou stabilizací obrazu a 12,5megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Všechny tři zmíněné fotoaparáty používají snímače RYYB se žlutým subpixelem místo zeleného.
Uvnitř těla je baterie s kapacitou 5 300 mAh a je podporováno 66W drátové nabíjení, avšak dostalo se i na 50W bezdrátové nabíjení.
Novinka Huawei Pura X Max se začne prodávat nejdříve na čínském trhu a je otázkou, zda se dočkáme i globálně. Každopádně základní varianta bude nabízena v přepočtu za necelých 40 tisíc korun s daní. Vrcholná verze s 1TB pamětí vyjde v přepočtu na více než 50 tisíc korun s daní.