Schopný a tenký mobil za pár korun? Nubia Air extrémně zlevnila

Michal Pavlíček
  • Poměrně dobře vybavený telefon lze pořídit za méně než 2 tisíce korun
  • Přesto nabízí AMOLED displej, odolnost i 256GB interní paměť
Značku Nubia možná všichni z vás neznají, avšak vězte, že jde o odnož ZTE. V loňském roce na sebe výrobce dokázal upozornit tím, že se jako mnozí další rozhodl naskočit na velnu velice tenkých telefonů, ale tak trochu po svém. Zatímco Apple či Samsung produkovali telefony v nejvyšších patrech za vysoké ceny, Nubia dala vzniknout modelu Air, který stál od počátku zhruba 5 tisíc korun.

Telefon má v pase jen 6,7 milimetrů a váží 172 gramů. Je neskutečně tenký a lehký, přesto bytelně zpracovaný, byť nikoho asi nepřekvapí, že dominantním materiály jsou plasty. Překvapením však může být skutečně poctivá zvýšená odolnost proti vodě a prachu dle stupně krytí IP69. Mobil tak vydrží po dobu 30 minut až 1,5 m pod vodou. Tím však milé věci, které jsme odhalily během testování, nekončily. Povedl se displej, jde o 6,78" AMOLED panel s jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Navíc jsou zde i malé rámečky. Jinými slovy něco, co ve střední třídě není zcela obvyklé.

V další části výbavy se již přesvědčíte, že jde o telefon nižší střední třídy. Procesor je spíše jen průměrný, avšak 8GB operační paměť vítaná a ve výsledku telefon funguje velmi schopně. 256GB úložiště je pak spíše nadprůměrné. I do tenkého těla se dostala solidní 5 000mAh baterie a výdrž tak nezklame. Ucházející je též 33W drátové nabíjení. Fotoaparáty má mobil zdánlivě tři, ale v praxi lze využít jen ten hlavní 50megapixelový.

Už loni na podzim jsme novinku svým způsobem doporučovali, jakožto mobil pro uživatele, kteří hledají základní výbavy s prvky navíc a ocení originální vzhled. K dobru lze připočíst i fakt, že budete mít mobil, který jen tak každý druhý člověk ve vašem okolí nemá. Postupem času Nubia Air zlevňuje a aktuálně jej pořídíte zpravidla kolem 3 tisíc korun, což je skvělá cena. V rámci speciální slevové akce jej však aktuálně nabízí Alza za 1 990 Kč.

To je s ohledem na výbavu a schopnosti Nubie Air perfektní nabídka, která zastíní veškerou konkurenci kolem 2 tisíc korun. Pakliže hledáte slušný telefon a rozhoduje hlavně cena, Nubia Air může být horkým kandidátem, neboť dostanete i spoustu věcí navíc.

Rozměry164,2 × 76,6 × 6,7 mm, 172 g
DisplejAMOLED, 6,78" (2 720 × 1 224 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
ProcesorUnisoc T8300, 2×2,3 GHz + 6×2,1 GHz
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 256 GBne
Akumulátor5 000 mAh
,
