Nová velká skládačka na obzoru. Huawei představí model Pura X Max

Huawei se chystá opět rozvířit vody na trhu s ohebnými telefony. Podle čerstvých informací přímo od výrobce (viz vmall.com) dojde 20. dubna 2026 k velké tiskové konferenci, kde hlavním hrdinou bude model Pura X Max. Na rozdíl od předchozího „véčka“ Pura X půjde o horizontálně skládací zařízení, které však zaujme netradičně širokým displejem, čímž chce Huawei konkurovat spíše tabletům než běžným telefonům.
Oficiální upoutávky již nyní odhalují design a barevné varianty. Telefon bude dostupný v elegantní černé, bílé, modré a exkluzivní zlaté či oranžové barvě. Výrobce vsadil na prémiové materiály a výrazný modul fotoaparátu, kde se nachází zřejmě hned čtveřice různých objektivů. Lze očekávat, že důraz na kvalitu snímků bude hrát prim.
Chystaný model bude nabízen ve čtyřech paměťových variantách, počínaje verzí 256+12 GB, přes 512+12 GB a 512+16 GB a konče variantou s 1TB úložištěm a 16GB operační pamětí. Nejasnosti prozatím panují okolo procesoru, avšak ve hře je například Kirin 9030.
Podstatné je rovněž zmínit, že pondělí 20. dubna bude ze strany Huawei výrazně bohatší na novinky. Po boku modelu Pura X Max s ohebným displejem se totiž světu představí i celá nová řada Puira 90 Pro.
