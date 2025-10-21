mobilenet.cz na sociálních sítích
Michal Pavlíček
3
Zachytí tenký trend i Huawei? Zřejmě se chystá Mate 70 Air
Fotografie: Huawei
  • Mobil by měl mít kvalitní sestavu fotoaparátů
  • Oslní i velkým 6,9" displejem
  • Úložiště nabídne až 512 GB

Huawei se podle nejnovějších úniků z Huawei Central (viz huaweicentral.com) chystá rozšířit svou loňskou vlajkovou řadu Mate 70 o nový model. Na webových stránkách čínského operátora China Telecom se nečekaně objevilo zařízení s označením Huawei Mate 70 Air, které odhaluje jeho design i klíčové specifikace.

Mate 70 Air se zdá být reakcí Huawei na rostoucí trend odlehčených a tenkých verzí vlajkových lodí, které se u konkurence často označují právě přívlastkem "Air". Huawei tímto modelem pravděpodobně cílí na zákazníky, kteří preferují elegantnější a štíhlejší telefony bez kompromisů v oblasti klíčových funkcí.

Telefon byl na stránkách China Telecom zalistován (operátor jej posléze odstranil) pod modelovým číslem SUP-AL90 a již na první pohled zaujme svým designem zadní strany. V souladu s tradicí řady Mate je zde masivní kruhový modul fotoaparátu, který obsahuje celkem tři senzory. Co je ovšem zajímavé, v sestavě nechybí periskopový teleobjektiv, což naznačuje, že i tato zřejmě odlehčená verze si zachová špičkové fotografické schopnosti, včetně pokročilého optického přiblížení.

Na přední straně má Mate 70 Air dominovat rozměrný 6,9" displej. V horní části obrazovky se nachází větší oválný průstřel, což obvykle u Huawei značí přítomnost nejen selfie kamerky, ale také dodatečných senzorů. Je proto vysoce pravděpodobné, že telefon nabídne pokročilé funkce 3D odemykání obličejem.

Co se týče paměťových variant, Huawei Mate 70 Air bude dostupný s operační pamětí RAM až 12 GB. Pro uživatelská data bude k dispozici v konfiguracích s interním úložištěm o velikosti 256 GB nebo 512 GB. Softwarovou platformou bude samozřejmě firemní operační systém HarmonyOS 5.

Novinka bude nabízena hned ve třech barevných variantách a očekává se brzké představení, minimálně pro domácí čínský trh. Zda se s takovým modelem setkáme i v Evropě, je značně nejisté.

huaweicentral.com
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Nejsem si jistý, zda to je trendy, ale fotomodul je škaredý.
