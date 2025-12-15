mobilenet.cz na sociálních sítích

Předvánoční dárek od Huawei. Představí řadu nova 15 s inovovaným vzhledem

Michal Pavlíček
1
Předvánoční dárek od Huawei. Představí řadu nova 15 s inovovaným vzhledem
Fotografie: Huawei
  • Řada zahrnuje modely nova 15, nova 15 Pro a nova 15 Ultra
  • Premiéra proběhne 22. prosince

Huawei se chystá aktualizovat klíčovou řadu modelů střední třída, která je již roky známa pod označením nova (viz vmall.com). V další generaci se hned od počátku dočkáme tří různých modelů. Jmenovitě půjde o modely nova 15, nova 15 Pro a nova 15 Ultra.

Huawei nova 15 ProHuawei nova 15Huawei nova 15 Ultra
Huawei nova 15 Pro
Huawei nova 15
Huawei nova 15 Ultra
Na celou obrazovku
chystané novinky řady nova 15 od Huawei

Výrobce přepracoval design zadní strany, kde je dominantní kruh, u modelů Pro a Ultra dvojice kruhů. V tom prvním jsou fotoaparáty, v tom druhém je například přisvětlovací dioda. Novému řešení nelze upřít jistou formu originality. Liší se jen základní model nova 15, který má oválný modul s kruhem uvnitř.

Huawei nova 14 Ultra cílí na styl a selfies se dvěma čelními fotoaparáty
Přečtěte si také

Huawei nova 14 Ultra cílí na styl a selfies se dvěma čelními fotoaparáty

Vrcholná nova 15 Pro bude k dispozici v paměťových variantách 256 GB, 512 GB a 1 TB. Zbylé dva modely si musí vystačit bez 1TB verze. Zbylé specifikace však Huawei neodtajnil a zřejmě se je budeme postupně dozvídat. Předobjednávky pro čínský trh mají začít již 15. prosince, zatímco představení proběhne 22. prosince. Opět však pro čínský trh a na případnou dostupnost na evropském, potažmo českém trhu si budeme muset počkat.

vmall.com
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Někdo už kopíruje i Xiaomi. Ta výrazná zelená je moc pěkná.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze