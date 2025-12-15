Předvánoční dárek od Huawei. Představí řadu nova 15 s inovovaným vzhledem

Huawei se chystá aktualizovat klíčovou řadu modelů střední třída, která je již roky známa pod označením nova (viz vmall.com). V další generaci se hned od počátku dočkáme tří různých modelů. Jmenovitě půjde o modely nova 15, nova 15 Pro a nova 15 Ultra.
Výrobce přepracoval design zadní strany, kde je dominantní kruh, u modelů Pro a Ultra dvojice kruhů. V tom prvním jsou fotoaparáty, v tom druhém je například přisvětlovací dioda. Novému řešení nelze upřít jistou formu originality. Liší se jen základní model nova 15, který má oválný modul s kruhem uvnitř.
Vrcholná nova 15 Pro bude k dispozici v paměťových variantách 256 GB, 512 GB a 1 TB. Zbylé dva modely si musí vystačit bez 1TB verze. Zbylé specifikace však Huawei neodtajnil a zřejmě se je budeme postupně dozvídat. Předobjednávky pro čínský trh mají začít již 15. prosince, zatímco představení proběhne 22. prosince. Opět však pro čínský trh a na případnou dostupnost na evropském, potažmo českém trhu si budeme muset počkat.
Načíst všechny komentářePřidat názor