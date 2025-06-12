Huawei přichází s exkluzivní vánoční nabídkou. Nadělte dárky za akční ceny

Ať už hledáte dárek pro sportovce, nadšeného fotografa, studenta nebo někoho, kdo si potrpí na elegantní design, v nabídce Huawei snadno najdete „ten pravý“. Výhodou je rozmanitost – od cenově dostupných modelů až po prémiová zařízení. Výběr tak pokryje celou rodinu i všechny generace, a to bez složitého hledání u různých značek. Díky komplexnímu ekosystému produktů navíc můžete sladit dárky nejen designově, ale i funkčně – aby spolu dokonale komunikovaly a přinášely ještě větší užitek v každodenním životě.
Chytrý dárek pro ty, kteří žijí v pohybu
Pro všechny, kdo tráví Vánoce raději v pohybu než u cukroví, jsou chytré hodinky ideálním dárkem. Huawei Watch GT 6 (vánoční cena 5 669 Kč) představují perfektní volbu pro běžce, cyklisty i fanoušky dlouhých túr. Nabízejí desítky sportovních režimů, přesné měření trasy díky duálnímu GNSS a výdrž baterie až 21 dní – takže zvládnou i náročná dobrodružství mimo civilizaci.
Ještě o krok dál jdou Huawei Watch GT 6 Pro (8 549 Kč), které spojují robustní outdoorové funkce s prémiovým zpracováním. Titanové tělo, safírové sklíčko a odolnost v extrémních podmínkách z nich dělají elegantní, ale maximálně odolný dárek pro každého, kdo sportem žije celý rok.
Pro ty, kteří chtějí mít své zdraví opravdu pod kontrolou, je tu Huawei Watch D2 (7 999 Kč) – jediné hodinky značky, které kromě klasických sportovních funkcí umí měřit krevní tlak a EKG. Jsou tak skvělou volbou nejen pro aktivní životní styl, ale i pro starší členy rodiny či všechny, kdo kladou důraz na prevenci.
Chytrý stylový detail pro vánoční šmrnc
Letos Huawei navíc připravil i speciální vánoční edici řemínků, která promění jakýkoliv model „GT“ nebo „FIT“ v elegantní sváteční doplněk. Kolekce zahrnuje stylové odstíny červené nebo temně zelené doplněné jemnými metalickými akcenty. Je ideální pro každého, kdo chce sladit hodinky s vánoční náladou nebo dodat dárku originální estetický dotek.
Řemínky jsou snadno vyměnitelné, příjemné na nošení a během vteřiny dokážou proměnit sportovní hodinky ve stylový doplněk k zimnímu outfitu. Perfektní jako „malý dárek navíc“, který překvapí svou jednoduchostí i efektem.
Chytrý nástroj pro studenty i tvůrčí duše
Vánoce jsou perfektní příležitostí věnovat dárek, který inspiruje. Huawei MatePad 11.5” PaperMatte Edition v kompletním setu se stylusem a klávesnicí (9 899 Kč) je univerzální tablet, který se ihned po rozbalení může stát pracovním, studijním i kreativním nástrojem.
Jeho PaperMatte displej minimalizuje odlesky a je příjemný pro oči, což ocení studenti, kreslíři, tvůrci obsahu i profesionálové pracující na dálku. Je to dárek, který se okamžitě zapojí do každodenního rytmu a zvládne přednášky, poznámky, skicování i seriózní práci.
Chytrý poslech, který doladí každý den
Do kabelky, do kapsy, do batohu – kvalitní sluchátka jsou dnes malým, ale nepostradatelným společníkem. Huawei FreeBuds SE 4 ANC (1 349 Kč) nabízí aktivní potlačení hluku v lehkém a pohodlném provedení, takže skvěle poslouží při dojíždění do školy či zaměstnání, učení nebo práci z kavárny či v open space. Pro náročnější posluchače jsou tu Huawei FreeBuds 7i (2 249 Kč) s výkonnými měniči, vylepšeným ANC a čistým zvukem jak pro hovory, tak pro poslech hudby. Oba modely jsou perfektním dárkem pro teenagery, sportovce i všechny, kdo si rádi dopřejí chvilku klidu u oblíbené hudby nebo podcastu.
Vybrat dárek, který člověka potěší a zároveň mu bude užitečný dlouhé měsíce nebo roky, není vždy snadné. Ať už letos vaši blízcí najdou pod stromečkem stylové hodinky, kreativní tablet nebo telefon, který zachytí každý důležitý okamžik, jedno je jisté: chytrý dárek vždy potěší o něco víc.