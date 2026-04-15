Z nuly skoro na vrchol? Apple se má stát 3. největším výrobcem ohebných mobilů

Zatímco Samsung, Huawei a Motorola už mají za sebou několik generací ohebných telefonů, Apple stále vyčkává. Podle nejnovějších analýz od TrendForce se však tato strategie „opatrného predátora“ vyplatí. Očekávaný iPhone Fold (někdy označovaný jako iPhone Ultra) má totiž hned v roce svého uvedení, tedy v roce 2026, katapultovat Apple mezi tři největší výrobce skládaček na světě.
Pomyslná síla Applu a dlouhé čekání na ohebný iPhone by mohlo vyústit v to, že koncem letošního roku Apple dosáhne 19,3% podílu v segmentu telefonů s ohebným telefonem. Tím by se Apple zařadil za Samsung a Huawei. Čínský výrobce by měl mít 29,3% podíl, vládnou by nadále měl Samsung s 30,1% podílem. V jeho případě je potřeba říci, že doby, kdy kontroloval většinü trhu, jsou zřejmě nenávratně pryč s tím, jak přibývá výrobců, kteří to s ohebnými telefony zkoušejí.
Případný úspěch Applu by mohl mít hned několik důvodů. V prvé řadě má zcela eliminovat viditelný ohyb na displeji. Apple údajně pracuje na technologii vrstveného skla, která rýhu v ohybu téměř zneviditelní. Dále by skládací model mohl být značným lákadlem pro současné majitele iPhonů Pro Max. Ti by totiž mohli přejít na to „nejlepší od Applu“. Otázkou však v tomto ohledu je, zda skládací iPhone skutečně nabídne například ty nejlepší fotoaparáty.
Opomenout nelze ani fakt, že mnohé inovace a funkce byly dlouho opomíjené do doby, než je rozhodl nasazovat Apple. I proto se očekává, že příchod ohebného iPhonu způsobí nárůst zájmu o zařízení tohoto typu, z čehož samozřejmě jednak mohou kromě Applu profitovat i další výrobci.