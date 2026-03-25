iPhone 17 Pro Max zamířil k Měsíci. NASA jej schválila pro astronauty

NASA oficiálně schválila iPhone 17 Pro Max jako pracovní nástroj pro posádku mise Artemis II, která po desítkách let opět obletí Měsíc, informuje o tom deník The New York Times (viz nytimes.com). Nejde o běžný telefon pro soukromé účely, ale o zařízení integrované do vědeckého programu pro sběr dat a dokumentaci. Klíčovým důvodem výběru byl pokročilý kamerový systém umožňující záznam v ProResu a vysoký výkon procesoru Apple A19 Pro pro rychlé zpracování obrazu přímo na palubě lodi Orion.
Přestože hardware iPhonu zůstává v základu stejný jako u běžně prodávaných kusů, musel projít brutálními testy odolnosti proti vibracím při startu, radiaci a specifickému chování baterie ve vakuu. Oproti běžným kouskům, které používáte třeba vy, však slouží tyto v zásadě jen pro potřeby fotografování a natáčení. Nemohou se připojit k internetu ani k dalším zařízením prostřednictvím Bluetooth.
NASA také řešila bezpečné uschování těchto telefonů ve stavu beztíže. Zvažovalo se přichycení telefonu do speciální kapsy na suchý zip a minimálně jeden ze čtyř iPhonů 17 Pro na palubě lodi byl uschován do kapsy nohavice letecké kombinézy jednoho z kosmonautů. Na celý proces se můžete podívat v níže zveřejněném videu.
New iPhones are being packed into the suits of the Artemis II Crew!
There is something very familiar about the iPhone look that will make the Moon feel accessible, we are literally going to see the lunar surface through the same lens we use to capture our own lives every day. pic.twitter.com/sDDM5NSRMX
Ačkoliv jsou nejnovější iPhony 17 Pro Max považovány za velmi schopné fotoaparáty i kamery, posádka Artemisu II má k dispozici i další zařízení sloužící k dokumentaci. Jde například o čtveřici akčních kamer GoPro Hero 11 a dvojici zrcadlovek Nikon D5.