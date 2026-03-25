mobilenet.cz na sociálních sítích

iPhone 17 Pro Max zamířil k Měsíci. NASA jej schválila pro astronauty

Michal Pavlíček
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • iPhony 17 Pro Max letí k Měsíci jako oficiální nástroj NASA pro misi Artemis II
  • Důvodem je jejich kvalita zpracování i schopné fotoaparáty

NASA oficiálně schválila iPhone 17 Pro Max jako pracovní nástroj pro posádku mise Artemis II, která po desítkách let opět obletí Měsíc, informuje o tom deník The New York Times (viz nytimes.com). Nejde o běžný telefon pro soukromé účely, ale o zařízení integrované do vědeckého programu pro sběr dat a dokumentaci. Klíčovým důvodem výběru byl pokročilý kamerový systém umožňující záznam v ProResu a vysoký výkon procesoru Apple A19 Pro pro rychlé zpracování obrazu přímo na palubě lodi Orion.

Apple iPhone 17 Pro Max

Přestože hardware iPhonu zůstává v základu stejný jako u běžně prodávaných kusů, musel projít brutálními testy odolnosti proti vibracím při startu, radiaci a specifickému chování baterie ve vakuu. Oproti běžným kouskům, které používáte třeba vy, však slouží tyto v zásadě jen pro potřeby fotografování a natáčení. Nemohou se připojit k internetu ani k dalším zařízením prostřednictvím Bluetooth.

Přečtěte si také

NASA také řešila bezpečné uschování těchto telefonů ve stavu beztíže. Zvažovalo se přichycení telefonu do speciální kapsy na suchý zip a minimálně jeden ze čtyř iPhonů 17 Pro na palubě lodi byl uschován do kapsy nohavice letecké kombinézy jednoho z kosmonautů. Na celý proces se můžete podívat v níže zveřejněném videu.

Ačkoliv jsou nejnovější iPhony 17 Pro Max považovány za velmi schopné fotoaparáty i kamery, posádka Artemisu II má k dispozici i další zařízení sloužící k dokumentaci. Jde například o čtveřici akčních kamer GoPro Hero 11 a dvojici zrcadlovek Nikon D5.

nytimes.com,
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze