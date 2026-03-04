Ohebný Apple iPhone Fold má sázet na multitasking z iPadu

Apple se na vstup do světa ohebných telefonů připravuje velmi důkladně a podle nejnovějších spekulací od agentury The Bloomberg (viz TENAA) bude klíčovým trumfem software. Chystaný iPhone Fold (nadále jde o nepotvrzené označení) má totiž po rozevření vnitřního displeje nabídnout uživatelské rozhraní silně inspirované systémem iPadOS za tabletů iPad.
Hlavním cílem je maximální využití větší plochy pro multitasking. Spekuluje se o podpoře práce s více okny aplikací naráz, podobně jako na malém iPadu. Displej malého iPadu by totiž měl velikostí odpovídat právě vnitřnímu panelu na budoucím ohebném iPhonu. Zmíněný vnitřní panel by měl mít poměr stran blízký čtverci, což je ideální pro čtení i práci s dokumenty. Navzdory tomu všemu však v celém ohebném iPhonu bude běžet systém iOS, byť zřejmě značně upravený.
Apple se údajně snaží vyřešit největší slabinu ohebných telefonů, což je dle něj nedostatečná optimalizace aplikací pro velké plochy. Pokud se tyto informace potvrdí, iPhone Fold by mohl díky specifickému UI znamenat přímé ohrožení pro iPad mini, jehož roli by v podstatě převzal. Premiéra první „skládačky“ s logem nakousnutého jablka se očekává nejdříve na přelomu let 2026 a 2027.