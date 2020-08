YouTube na iPadOS začíná testovat praktický režim obraze v obraze

Režim obraz v obraze neboli picture-in-picture (PIP) je dostupný pro uživatele iPadů již od iOS 9 a s příchodem iOS 14 se letos tato užitečná funkce dostala i na iPhony. Pravdou však je, že iOS/iPadOS verze aplikace YouTube tuto funkci nikdy oficiálně nepodporovala, což se má evidentně brzy změnit.

Picture in Picture working on iPadOS with the YouTube app.



(But only worked with this live stream, there must be some codec trickery happening behind the scenes for certain playback scenarios). pic.twitter.com/75vG7Ai4ln