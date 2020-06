Nový iPadOS 14 lépe pracuje s prostorem i perem

Fotografie: Apple

I když letošní WWDC proběhlo v poněkud jiném aranžmá, než jsme byli zvyklí, o novinky týkající se softwaru jsme nebyli ochuzeni. Vedle telefonů došlo samozřejmě také na tablety a jejich poslední verze operačního systému nese název iPadOS 14. Jaké novinky přináší?

Lepší práce s větší obrazovkou

V Applu dále pracují na tom, aby tablet přestal být vnímán jen jako telefon s větší obrazovkou. Některé prvky se tak nově objeví jen na části obrazovky, aby vás nerušily při práci. Jedná se například o upozornění na volání anebo vyhledávací řádek, který můžete nově spustit odkudkoli.

Boční panel teď najdeme v mnoha aplikacích.

Výrazné změny designu se dočkaly také klíčové aplikace, například kalendář nebo ty pro poslech hudby a prohlížení fotek. Obvykle se jedná o boční panel, který lépe využije prostor obrazovky a snáze zpřístupní ovládací prvky.

Naopak Siri se dočká zmenšení a bude přístupná jako „kompaktní notifikace“, kterou si můžete spustit na popředí jiné aplikace, aniž byste ji tak museli opouštět.

Ještě chytřejší Apple Pencil

Další výrazný rozdíl oproti telefonům je pero. Zde Apple sází na to, že by rád překlenul mezeru mezi klasickým psaním rukou, na které stále spousta lidí nedá dopustit, a tabletem. Nová práce s perem si proto bere to lepší z obou dvou světů.

Práce s ručně psanými poznámkami má být nově tak snadná, jako jsme zvyklí u počítačového textu. Velice efektně vypadala při prezentaci ukázka, kdy můžete s vlastnoručními poznámkami provádět nejrůznější věci, jako přesouvat jejich části, přidávat si další místo nebo mazat. Samozřejmě až praxe ukáže, nakolik je toto řešení prakticky použitelné, aby i ti největší konzervativci odložili poznámkové bloky.

Můžeš kreslit, můžeš psát...

Nově můžete ručně psát do všech polí, kde se očekává text (například na webu nebo v aplikacích) a operační systém se automaticky postará o překlopení vašeho rukopisu do počítačové podoby. Podporované jsou ale zatím jen vybrané jazyky – angličtina a čínština.