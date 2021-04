iOS a iPadOS 14.5 dorazí v příštím týdnu. Aktualizace obsahuje zajímavé novinky

Představení novinek od Applu doplňuje oznámení o nové verzi operačních systémů iOS a iPadOS s označením 14.5. Přesné datum vypuštění updatu zatím neznáme, aktualizace však bude důležitá nejen pro všechny, kteří uvažují o koupi chytrých přívěsků AirTag.

iOS 14.5 coming next week. News buried right down here at the bottom of AirTags press release. pic.twitter.com/hyvbZUZxYm