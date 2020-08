OnePlus Nord obdržel certifikaci YouTube Signature. Co to znamená pro uživatele?

Fotografie: OnePlus

OnePlus Nord se může nově pochlubit zařazením do programu YouTube Signature Device. Co to ale vlastně znamená pro uživatele?

Google certifies the OnePlus Nord as a YouTube Signature Device https://t.co/ONCevjcIWr — XDA Developers (@xdadevelopers) August 26, 2020

Zjednodušeně řečeno se u tohoto telefonu mohou spolehnout na nejlepší možný zážitek při sledování videí na YouTube. Uživatelé mohou sledovat 360° videa, těžit z HDR obsahu nebo využívat pokročilé kodeky jako VP9 od Googlu.