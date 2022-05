YouTube Go v srpnu skončí

Fotografie: Rachit Tank, unsplash.com

Pokud má některý z produktů Googlu přídomek Go, pak se obvykle jedná o odlehčenou verzi. Postrádá sice mnoho funkcí, na druhou stranu by měla svižně běžet i na těch nejslabších telefonech. Nejčastěji toho využívají zákazníci na rozvojových trzích, ale aplikace si může oblíbit kdokoli díky jejich rychlosti a nenáročnosti.

Pro Google je ale náročné udržovat v provozu a vývoji dvě větve, a proto při nižším zájmu jejich fungování nemilosrdně končí. To se nyní týká i aplikace YouTube Go, která začala fungovat před pěti lety, hlavně kvůli indickému trhu. Postrádá řadu funkcionalit, ale naopak uměla přehrávat videa i offline, pokud jste si je před tím stáhli do paměti.

Nicméně tomu všemu je konec a začal se psát poslední čtvrtrok existence aplikace. Zákazníkům je doporučováno, aby přešli na plnohodnotnou verzi aplikace nebo videa sledovali v browseru. Vzhledem k tomu, jaký pokrok udělaly i ty nejlevnější telefony za posledních pět let, by to pro většinu z nich neměl být problém.