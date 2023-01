Stahujte poslední bezpečnostní aktualizaci pro Samsungy řady Galaxy S10

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Bez jednoho měsíce jsou to čtyři roky, co se v San Franciscu představila rodina Samsungů Galaxy S10. Vedle základního modelu to byla i jeho zvětšená a odlehčená verze, která se díky svým rozměrům stala velice populární. Vedle hardwarové výbavy lákal výrobce i na dlouhou softwarovou podporu. Z Androidu 9 se telefony propracovaly až na verzi s číslem 12 a v posledním roce ještě dostávaly bezpečnostní záplaty, i když jen čtvrtletně.

Ale všechno jednou končí. Jak informuje server sammobile.com, v těchto dnech se na zmíněných zařízeních začíná objevovat aktualizace s bezpečnostními záplatami k 1. lednu 2023. Výjimečné na ní je především to, že se jedná o poslední bezpečnostní aktualizaci. V budoucnu není vyloučena oprava některých závažných chyb, ale rozhodně na to nelze spoléhat.