Aplikace Vanced pro bezplatné sledování YouTube bez reklam oficiálně končí

YouTube v současnosti kromě původní podoby, tedy bezplatného sledování videí doprovázených reklamami, nabízí také verzi Premium, která uživatele zbaví otravných reklam a zároveň jim umožní poslouchat audiostopu videa s vypnutým displejem. Oblíbenou, avšak ve své podstatě ilegální, alternativou, byla dlouhou dobu aplikace YouTube Vanced, která nyní oficiálně končí.

Vanced has been discontinued. In the coming days, the download links on the website will be taken down. We know this is not something you wanted to hear but it's something we need to do. Thank you all for supporting us over the years.