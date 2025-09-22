Xiaomi zveřejnilo harmonogram aktualizací na HyperOS 3 založený na Androidu 16

Xiaomi oznámilo oficiální harmonogram aktualizací na HyperOS 3 založeného na Androidu 16. Beta testování začalo již koncem srpna, nyní se ale blíží stabilní vydání pro první zařízení – zatím ale pouze v Číně.
Jak dodává gsmarena.com, první stabilní verzi HyperOS 3 obdrží čínští uživatelé v první polovině října. Aktualizace bude spuštěna pro řady Xiaomi 15 a Redmi K80. Do konce října se přidají také další prémiové modely, například Xiaomi MIX Flip 2.
Od poloviny listopadu aktualizaci získají i vlajkové lodě loňského roku – například Xiaomi 14 Ultra, 14 Pro nebo MIX Fold 4. Koncem listopadu přijdou na řadu i chytré televize a nositelná zařízení. V prosinci se pak update rozšíří na starší vlajky, například Xiaomi 13 Ultra, 13 Pro, MIX Fold 3 či řadu Redmi Note 13, 14 a 15.
Od 15. října 2025 nebo dříve
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Extreme Edition
Od 31. října 2025
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Tablet 7 Ultra
- Xiaomi Tablet 7S Pro 12.5
- Xiaomi Tablet 7 Pro
- Xiaomi Tablet 7
- Redmi K80
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
- Redmi K Pad
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 série
- Xiaomi TV S Pro Mini LED série
- Xiaomi TV S Mini LED 2025 série
- Xiaomi Watch S4 Sport
- Xiaomi Watch S4
- Xiaomi Watch S4 eSIM
- Xiaomi Watch S4 eSIM 15. výroční edice
- Xiaomi Watch S4 41mm
Od 15. listopadu 2025
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Tablet 6S Pro 12.4
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Extreme Edition
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Redmi Pad 2
Od 30. listopadu 2025
- Redmi TV X 2025 série
- Redmi Display G Pro 27U
- Xiaomi Band 10
Od prosince 2025
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi Tablet 6 Pro
- Xiaomi Tablet 6 Max 14
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Extreme Edition
- Redmi K60
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi Watch 5
- Redmi Watch 5 eSIM
- Xiaomi Band 9 Pro
- Xiaomi Band 9
Od ledna 2026
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 2
- Redmi K50 Extreme Edition
- Redmi Note 15R
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
- Xiaomi TV S Mini LED série
- Redmi TV MAX 2025 série
- Redmi Smart TV A Pro série
- Redmi Smart TV A 2025 série
Jak bývá zvykem, čínské verze dostanou aktualizace jako první. Na globální vydání si uživatelé ještě chvíli počkají, alespoň Xiaomi slíbilo zveřejnit kompletní seznam pro mezinárodní zařízení po 24. září.
Dodejme, že HyperOS 3.0 přináší několik viditelných novinek – přepracované ikony s jednodušším designem, nový status bar a přizpůsobitelnou mřížku domovské obrazovky. Velkou změnou je také funkce Super Island, která funguje podobně jako Dynamic Island u iPhonů. Uživatelům poskytne kontextové informace o dění v aplikacích, událostech, rezervacích nebo přehrávání médií – ovšem s tím rozdílem, že na telefonech Xiaomi bude integrovaný přímo do notifikační lišty. Nechybí ale ani nové systémové aplikace, například přepracovaný Telefon, který se ale pravděpodobně týká jen čínské verze. Zajímavou novinkou je také možnost propojení s iPhony, iPady a Macy pro jednodušší sdílení dat. Kromě vizuálních změn přichází HyperOS 3.0 i s vylepšením výkonu a rozšířenými schopnostmi umělé inteligence.