Xiaomi oznámilo HyperOS 3.0 založený na Androidu 16. Víme, kdy dorazí

Xiaomi oficiálně odhalilo HyperOS 3.0, svou novou nadstavbu postavenou na Androidu 16. Zatím jde o oznámení pro čínský trh, takže se dá očekávat, že některé funkce se v globálních verzích buď objeví později, nebo se budou mírně lišit. Beta každopádně podle gsmarena.com odstartuje již v nejbližších týdnech, stabilní vydání je pak plánována na závěr letošního roku.
HyperOS 3.0 přináší několik viditelných novinek – přepracované ikony s jednodušším designem, nový status bar a přizpůsobitelnou mřížku domovské obrazovky. Velkou změnou je také funkce Super Island, která funguje podobně jako Dynamic Island u iPhonů. Uživatelům poskytne kontextové informace o dění v aplikacích, událostech, rezervacích nebo přehrávání médií – ovšem s tím rozdílem, že na telefonech Xiaomi bude integrovaný přímo do notifikační lišty.
Nechybí ale ani nové systémové aplikace, například přepracovaný Telefon, který se ale pravděpodobně týká jen čínské verze. Zajímavou novinkou je také možnost propojení s iPhony, iPady a Macy pro jednodušší sdílení dat. Kromě vizuálních změn přichází HyperOS 3.0 i s vylepšením výkonu a rozšířenými schopnostmi umělé inteligence.
HyperOS 3.0 Beta – termíny a zařízení
|Model
|Termín
|Xiaomi 15 Ultra
|29. srpna
|Xiaomi 15S Pro
|29. srpna
|Xiaomi 15 Pro
|29. srpna
|Xiaomi 15
|29. srpna
|Redmi K80 Pro
|29. srpna
|Redmi K80 Extreme Edition
|29. srpna
|Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
|29. srpna
|Xiaomi Pad 7 Pro
|29. srpna
|Řada Poco F7
|29. srpna
|Xiaomi MIX Flip 2
|17. září
|Redmi K80
|17. září
|Xiaomi Pad 7 Ultra
|17. září
|Xiaomi Pad 7
|17. září
|Redmi K Pad
|17. září
|Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 série
|17. září
|Xiaomi TB S Pro Mini LED série
|17. září
|Xiaomi MIX Fold 4
|30. září
|Xiaomi MIX Flip
|30. září
|Xiaomi 14 Ultra / Titanium Special Edition
|30. září
|Xiaomi 14 Pro / Titanium Special Edition
|30. září
|Xiaomi 14
|30. září
|Redmi K70 Pro
|30. září
|Redmi K70 Extreme Edition
|30. září
|Redmi K70
|30. září
|Redmi K70E
|30. září
|Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
|30. září