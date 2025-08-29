mobilenet.cz na sociálních sítích

Xiaomi oznámilo HyperOS 3.0 založený na Androidu 16. Víme, kdy dorazí

Marek Vacovský
Fotografie: Xiaomi
  • Xiaomi oficiálně představilo HyperOS 3.0 postavený na Androidu 16 a spouští první beta testy v Číně
  • Nová verze přináší úpravy vzhledu, vylepšení související s umělou inteligencí i funkci Super Island, která připomíná Dynamic Island z iOS

Xiaomi oficiálně odhalilo HyperOS 3.0, svou novou nadstavbu postavenou na Androidu 16. Zatím jde o oznámení pro čínský trh, takže se dá očekávat, že některé funkce se v globálních verzích buď objeví později, nebo se budou mírně lišit. Beta každopádně podle gsmarena.com odstartuje již v nejbližších týdnech, stabilní vydání je pak plánována na závěr letošního roku.

HyperOS 3.0 přináší několik viditelných novinek – přepracované ikony s jednodušším designem, nový status bar a přizpůsobitelnou mřížku domovské obrazovky. Velkou změnou je také funkce Super Island, která funguje podobně jako Dynamic Island u iPhonů. Uživatelům poskytne kontextové informace o dění v aplikacích, událostech, rezervacích nebo přehrávání médií – ovšem s tím rozdílem, že na telefonech Xiaomi bude integrovaný přímo do notifikační lišty.

Nechybí ale ani nové systémové aplikace, například přepracovaný Telefon, který se ale pravděpodobně týká jen čínské verze. Zajímavou novinkou je také možnost propojení s iPhony, iPady a Macy pro jednodušší sdílení dat. Kromě vizuálních změn přichází HyperOS 3.0 i s vylepšením výkonu a rozšířenými schopnostmi umělé inteligence.

HyperOS 3.0 Beta – termíny a zařízení


Model Termín
Xiaomi 15 Ultra29. srpna
Xiaomi 15S Pro29. srpna
Xiaomi 15 Pro29. srpna
Xiaomi 1529. srpna
Redmi K80 Pro29. srpna
Redmi K80 Extreme Edition29. srpna
Xiaomi Pad 7S Pro 12.529. srpna
Xiaomi Pad 7 Pro29. srpna
Řada Poco F7 29. srpna
Xiaomi MIX Flip 217. září
Redmi K8017. září
Xiaomi Pad 7 Ultra17. září
Xiaomi Pad 717. září
Redmi K Pad17. září
Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 série17. září
Xiaomi TB S Pro Mini LED série17. září
Xiaomi MIX Fold 430. září
Xiaomi MIX Flip30. září
Xiaomi 14 Ultra / Titanium Special Edition30. září
Xiaomi 14 Pro / Titanium Special Edition30. září
Xiaomi 1430. září
Redmi K70 Pro30. září
Redmi K70 Extreme Edition30. září
Redmi K7030. září
Redmi K70E30. září
Xiaomi Pad 6S Pro 12.430. září
