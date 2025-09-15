mobilenet.cz na sociálních sítích

Samsung si napravuje reputaci. Android 16 a One UI 8.0 přichází na starší modely

Přehledně: Které modely získají aktualizaci?
Michal Pavlíček
5
Samsung si napravuje reputaci. Android 16 a One UI 8.0 přichází na starší modely
Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz
  • Tento týden se aktualizace dočká řada Galaxy S25
  • Záhy má následovat řada Galaxy S24 a loňské skládačky
  • Těšit se ale může i starý Galaxy S21 FE nebo levný Galaxy A06

Samsunu se letos příliš nepovedla velká aktualizace na Android 15 s nadstavbou One UI 7.0, která se výrazně zpozdila. Výrobce si však nadále držel vysoký standard rychlých aktualizací bezpečnostních záplat. Netrpělivě uživatelé vyhlíželi další velkou aktualizaci na Android 16 a One UI 8.0, která se začala záhy připravovat a premiéru si odbyla na červencových novinkách Galaxy Z Fold7 a Galaxy Z Flip7.

Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25+, Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Edge
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25
Samsung Galaxy S25 Edge
Jako první se aktualizace dočkají modely řady Galaxy S25

Skvělou zprávou je, že tentokrát Samsung nic protahovat nebude. Z části je to způsobeno jistě i tím, že z pohledu Samsungu nejde o tak přelomový update, neboť na první pohled nerozeznáte, že na mobilu je One UI 7.0 nebo One UI 8.0. V každém případě proces aktualizace startuje již tento týden, tedy zhruba v polovině září.

Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy S24+, Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy Z Flip6, Samsung Galaxy Z Fold6
Samsung Galaxy S24 Ultra
Samsung Galaxy S24+
Samsung Galaxy S24
Samsung Galaxy Z Flip6
Samsung Galaxy Z Fold6
Další na řadu ještě letos přijdou modely řady Galaxy S24 a loňské skládačky

Jako první ze starších zařízení si nejnovější Android 16 a nadstavbu One UI 8.0 užijí modely řady Galaxy S25. Jmenovitě tak Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra a Galaxy S25 Ultra. Nejnovější zástupce Galaxy S25 FE má výhodu, neboť už Android 16 má od začátku svého prodeje.

České zastoupení Samsungu dále informuje o tom, že nejpozději do konce roku se dočkají aktualizace všechny modely řady Galaxy S24 a současně i loňské skládací modely Galaxy Z Fold6 a Galaxy Z Flip6.

Konkrétnější termíny aktualizací Samsung prozatím neprozradil, avšak dočkali jsme se kompletního seznamu telefonů a tabletů, které obdrží Android 16 a One UI 8.0. A rovnou můžeme říci, že seznam je to opravdu velmi dlouhý. Samsung nevynechal takřka žádný model do zhruba 4 až 5 let stáří v případě dražších kousků, a těšit se mohou i zcela základní loňské modely.

Které Samsungy obdrží Android 16?


  • Galaxy S25 Ultra (září)
  • Galaxy S25+ (září)
  • Galaxy S25 (září)
  • Galaxy S25 Edge (září)
  • Galaxy Z Fold6 (4. čtvrtletí)
  • Galaxy Z Flip6 (4. čtvrtletí)
  • Galaxy S24 Ultra (4. čtvrtletí)
  • Galaxy S24+ (4. čtvrtletí)
  • Galaxy S24 (4. čtvrtletí)
  • Galaxy S24 FE (4. čtvrtletí)
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy S22+
  • Galaxy S22
  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy Z Fold5
  • Galaxy Z Flip5
  • Galaxy Z Fold4
  • Galaxy Z Flip4
  • Galaxy A17 5G
  • Galaxy A17 4G
  • Galaxy A07
  • Galaxy A56
  • Galaxy A36
  • Galaxy A26
  • Galaxy A16 5G
  • Galaxy A16 4G
  • Galaxy A06 5G
  • Galaxy A06
  • Galaxy A55
  • Galaxy A35
  • Galaxy A25
  • Galaxy A15 5G
  • Galaxy A54
  • Galaxy A34
  • Galaxy A73
  • Galaxy A53
  • Galaxy A33
  • Galaxy Tab S10 Ultra
  • Galaxy Tab S10+
  • Galaxy Tab S10
  • Galaxy Tab S10 FE+
  • Galaxy Tab S10 FE
  • Galaxy Tab S10 Lite
  • Galaxy Tab S9 Ultra
  • Galaxy Tab S9+
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9 FE+
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S8 Ultra
  • Galaxy Tab S8+
  • Galaxy Tab S8
Diskuze ke článku
Standa Jandečka
Standa Jandečka
Takže vodotrysk nebude ? Snad tam nechají možnost volání.
Prcko Prcko
Prcko Prcko
Budú tam nejaké významné zmeny?
