Samsung si napravuje reputaci. Android 16 a One UI 8.0 přichází na starší modely

Samsunu se letos příliš nepovedla velká aktualizace na Android 15 s nadstavbou One UI 7.0, která se výrazně zpozdila. Výrobce si však nadále držel vysoký standard rychlých aktualizací bezpečnostních záplat. Netrpělivě uživatelé vyhlíželi další velkou aktualizaci na Android 16 a One UI 8.0, která se začala záhy připravovat a premiéru si odbyla na červencových novinkách Galaxy Z Fold7 a Galaxy Z Flip7.
Skvělou zprávou je, že tentokrát Samsung nic protahovat nebude. Z části je to způsobeno jistě i tím, že z pohledu Samsungu nejde o tak přelomový update, neboť na první pohled nerozeznáte, že na mobilu je One UI 7.0 nebo One UI 8.0. V každém případě proces aktualizace startuje již tento týden, tedy zhruba v polovině září.
Jako první ze starších zařízení si nejnovější Android 16 a nadstavbu One UI 8.0 užijí modely řady Galaxy S25. Jmenovitě tak Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra a Galaxy S25 Ultra. Nejnovější zástupce Galaxy S25 FE má výhodu, neboť už Android 16 má od začátku svého prodeje.
České zastoupení Samsungu dále informuje o tom, že nejpozději do konce roku se dočkají aktualizace všechny modely řady Galaxy S24 a současně i loňské skládací modely Galaxy Z Fold6 a Galaxy Z Flip6.
Konkrétnější termíny aktualizací Samsung prozatím neprozradil, avšak dočkali jsme se kompletního seznamu telefonů a tabletů, které obdrží Android 16 a One UI 8.0. A rovnou můžeme říci, že seznam je to opravdu velmi dlouhý. Samsung nevynechal takřka žádný model do zhruba 4 až 5 let stáří v případě dražších kousků, a těšit se mohou i zcela základní loňské modely.
Které Samsungy obdrží Android 16?
- Galaxy S25 Ultra (září)
- Galaxy S25+ (září)
- Galaxy S25 (září)
- Galaxy S25 Edge (září)
- Galaxy Z Fold6 (4. čtvrtletí)
- Galaxy Z Flip6 (4. čtvrtletí)
- Galaxy S24 Ultra (4. čtvrtletí)
- Galaxy S24+ (4. čtvrtletí)
- Galaxy S24 (4. čtvrtletí)
- Galaxy S24 FE (4. čtvrtletí)
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy Z Fold5
- Galaxy Z Flip5
- Galaxy Z Fold4
- Galaxy Z Flip4
- Galaxy A17 5G
- Galaxy A17 4G
- Galaxy A07
- Galaxy A56
- Galaxy A36
- Galaxy A26
- Galaxy A16 5G
- Galaxy A16 4G
- Galaxy A06 5G
- Galaxy A06
- Galaxy A55
- Galaxy A35
- Galaxy A25
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A54
- Galaxy A34
- Galaxy A73
- Galaxy A53
- Galaxy A33
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 Lite
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8
