Xiaomi zamete se „šedivkami“. Aktualizaci na Android 16 připravilo jako past

Server gizchina.com upozornil, že při pořízení telefonů Xiaomi (nebo například podznaček Redmi a Poco) od od neautorizovaného dovozce, byste měli být opatrní. Aktualizace na Android 16 (HyperOS 3) totiž může u některých zařízení způsobit permanentní bootloop, ze kterého se už telefon nemusí dostat.
Po aktualizaci totiž mobil provede kontrolu regionu, která porovnává původ hardwaru s nainstalovaným softwarem. A pokud se software „Global“ neshoduje s čínskou verzí hardwaru, telefon se zablokuje a bude se neustále restartovat ve smyčce.
Jak totiž dodávají kolegové z Gizchiny, řada dovozců upravuje čínské telefony a instaluje na ně globální ROM pro evropský trh. A právě s tím bude nyní pravděpodobně konec, neboť HyperOS 3 detekuje nesoulad a zařízení přestane fungovat. Pro ty, kteří ví, že mají takto upravený telefon, tak nezbývá nic jiného, než zůstat na HyperOS 2.2 a zapomenout na další aktualizace.
Není šedá jako šedá
Zdůrazněme však, že je důležité rozlišit různé druhy šedého dovozu. Některé telefony prodávané v méně známých českých e-shopech totiž také jsou tzv. šedivky, ovšem v drtivé většině případů jde o modely patřící do EU distribuce. V praxi to znamená, že byly původně určeny pro jinou evropskou zemi a obchodu se je z nějakých důvodů povedlo pořídit výhodněji. Takové telefony obvykle mohou po zapnutí obsahovat specifické nastavení pro danou zemi, ale měly by fungovat bez komplikací i nadále. Problém je totiž pouze tehdy, když jde o zařízení, u nějž byl neoficiálně upraven software neautorizovaným dovozcem – tzn. nahrál do něj místo „čínského“ Hyper OS 3 globální verzi softwaru, což se u EU distribuce standardně neděje.
Inspirují se i další?
Téma je zajímavé i tím, že Xiaomi tímto krokem nastavuje poměrně tvrdý precedent. Není totiž vyloučené, že se Xiaomi do budoucna mohou inspirovat i další výrobci smartphonů, kteří budou chtít podobně chránit své regionální verze a zabránit šedému dovozu. Co si o tom myslíte vy? Má taková ochrana smysl, nebo je to příliš tvrdé opatření vůči uživatelům? Podělte se s námi o svůj názor v komentářích.
