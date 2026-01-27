mobilenet.cz na sociálních sítích

Xiaomi zamete se „šedivkami“. Aktualizaci na Android 16 připravilo jako past

Marek Vacovský
2
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Nová aktualizace na Android 16 (HyperOS 3) může u telefonů Xiaomi z tzv. šedého dovozu způsobit nevratný bootloop
  • Xiaomi totiž zavádí kontrolu softwarové regionální kompatibility, která zablokuje neoficiálně upravené ROM

Server gizchina.com upozornil, že při pořízení telefonů Xiaomi (nebo například podznaček Redmi a Poco) od od neautorizovaného dovozce, byste měli být opatrní. Aktualizace na Android 16 (HyperOS 3) totiž může u některých zařízení způsobit permanentní bootloop, ze kterého se už telefon nemusí dostat.

Po aktualizaci totiž mobil provede kontrolu regionu, která porovnává původ hardwaru s nainstalovaným softwarem. A pokud se software „Global“ neshoduje s čínskou verzí hardwaru, telefon se zablokuje a bude se neustále restartovat ve smyčce.


Jak totiž dodávají kolegové z Gizchiny, řada dovozců upravuje čínské telefony a instaluje na ně globální ROM pro evropský trh. A právě s tím bude nyní pravděpodobně konec, neboť HyperOS 3 detekuje nesoulad a zařízení přestane fungovat. Pro ty, kteří ví, že mají takto upravený telefon, tak nezbývá nic jiného, než zůstat na HyperOS 2.2 a zapomenout na další aktualizace.

Není šedá jako šedá

Zdůrazněme však, že je důležité rozlišit různé druhy šedého dovozu. Některé telefony prodávané v méně známých českých e-shopech totiž také jsou tzv. šedivky, ovšem v drtivé většině případů jde o modely patřící do EU distribuce. V praxi to znamená, že byly původně určeny pro jinou evropskou zemi a obchodu se je z nějakých důvodů povedlo pořídit výhodněji. Takové telefony obvykle mohou po zapnutí obsahovat specifické nastavení pro danou zemi, ale měly by fungovat bez komplikací i nadále. Problém je totiž pouze tehdy, když jde o zařízení, u nějž byl neoficiálně upraven software neautorizovaným dovozcem – tzn. nahrál do něj místo „čínského“ Hyper OS 3 globální verzi softwaru, což se u EU distribuce standardně neděje.

Inspirují se i další?

Téma je zajímavé i tím, že Xiaomi tímto krokem nastavuje poměrně tvrdý precedent. Není totiž vyloučené, že se Xiaomi do budoucna mohou inspirovat i další výrobci smartphonů, kteří budou chtít podobně chránit své regionální verze a zabránit šedému dovozu. Co si o tom myslíte vy? Má taková ochrana smysl, nebo je to příliš tvrdé opatření vůči uživatelům? Podělte se s námi o svůj názor v komentářích.

Diskuze ke článku
Lukáš Meistner
Lukáš Meistner
Nemám dost informací abych se k tomu mohl vyjádřit. Každopádně to je legitimní rozhodnutí výrobce.
Lukas Klima
Lukas Klima
Na tom asi není nic špatného. Pokud někdo koupí telefon určený pro Čínu, v něm přehraje sw a prodává ho takto upravený jinde ve světě, lze to spíš brát jako ochranu před podobnými šmejdy. Tohle totiž žádný seriozní prodejce nedělá.
