Další nabušený tablet střední třídy? Xiaomi Pad 8 má potvrzené datum premiéry

Fanoušci dobře vybavených tabletů se konečně dočkali. Xiaomi oficiálně potvrdilo (viz mi.com), že 28. února proběhne velká globální tisková konference, na které představí své nejnovější produkty pro mezinárodní trhy. Mezi novinkami bude figurovat i očekávaný tablet Xiaomi Pad 8, který navazuje na oblibu a celkovou zdařilost předešlých modelů z řad Pad 6 a Pad 7.
Xiaomi Pad 8 sází na osvědčený recept, kterým je prémiový design a špičková výbavu. Srdcem tabletu bude výkonný procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, který zajistí plynulost při práci i náročném hraní. Očekává se nasazení 11,2" IPS panelu s vysokou obnovovací frekvencí 144 Hz a jemným rozlišením, což ocení milovníci multimédií. Velkým lákadlem je systém HyperOS s pokročilým multitaskingem a hlubokým propojením s dalšími produkty od Xiaomi. Počítat lze s 256GB pamětí, jakožto základem, nebo 45W drátovým nabíjením.
Kromě tabletu se ve stejný den můžeme těšit také na globální premiéru kompaktního vlajkového modelu Xiaomi 17 a dále na úplnou novinku v podobě fotograficky zaměřeného Xiaomi 17 Ultra. Čínský výrobce se tak zařadí po bok mnohých, kteří na přelomu února a března představí řadu klíčových novinek pro rok 2026.