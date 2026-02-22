Velký den pro Xiaomi se blíží. Vyhrajte nadupaný fotomobil jako první

Tři rychlé kroky, jak se zapojit:
- Zamiřte na stránku mp.cz/xiaomi-novinka
- Vyplňte svůj e-mail a klikněte na Odeslat
- V doručené zprávě potvrďte svou e-mailovou adresu
Přihlášky se uzavírají přesně ve chvíli, kdy se nové Xiaomi představí světu – tedy v sobotu 28. února v 14:00. Výherce bude následně vylosován během několika dnů po ukončení soutěže, nejpozději však do týdne od skončení soutěže, a kontaktován přímo na registrovaný e-mail.
Buďte u toho živě
Zapojením do soutěže se automaticky přihlásíte k odběru těch nejzajímavějších novinek a exkluzivních slevových akcí ze světa Xiaomi.