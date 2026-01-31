U nás čekáme na Xiaomi 17, svět už vyhlíží nástupce s pořadovým číslem 18

Na českém trhu bychom se měli v horizontu několika týdnů dočkat Xiaomi 17, což je současná kompaktní vlajková loď od Xiaomi. Tento model byl však v Číně představen už v září loňského roku, což značí, že přípravy na nástupce jsou v plném proudu. Dle informátora Digital Chat Station (viz weibo.cn) se očekává, že Xiaomi 18 bude mít o něco větší displej než Xiaomi 17.Očekává se AMOLED panel s úhlopříčkou 6,4".
Mezi hlavními vylepšeními má vyčnívat 200megapixelový periskopový objektiv. Tradičně se počítá i s výkonným procesorem od Qualcommu, což by měl být Snapdragon 8 Elite Gen 6. Očekává se i o něco větší baterie, avšak podrobnosti prozatím nejsou známé, což
Předpokládá se, že Xiaomi 18 bude mít minimálně čínskou premiéru v září, přičemž do té doby ještě zbývá hodně času. Do té doby se může ledacos změnit, případně se samozřejmě postupně dozvíme i další podstatné části výbavy i změny ohledně vzhledu.
Jinak Xiaomi 18 Pro/Max s Ultra budou mít 2x 200MP a 50MP UW..
