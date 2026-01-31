mobilenet.cz na sociálních sítích

U nás čekáme na Xiaomi 17, svět už vyhlíží nástupce s pořadovým číslem 18

Michal Pavlíček
5
U nás čekáme na Xiaomi 17, svět už vyhlíží nástupce s pořadovým číslem 18
Fotografie: Xiaomi
  • Zřejmě bude nasazen nepatrně větší displej
  • Hlavní novinkou má být vylepšený periskopový objektiv

Na českém trhu bychom se měli v horizontu několika týdnů dočkat Xiaomi 17, což je současná kompaktní vlajková loď od Xiaomi. Tento model byl však v Číně představen už v září loňského roku, což značí, že přípravy na nástupce jsou v plném proudu. Dle informátora Digital Chat Station (viz weibo.cn) se očekává, že Xiaomi 18 bude mít o něco větší displej než Xiaomi 17.Očekává se AMOLED panel s úhlopříčkou 6,4".

Xiaomi 17
Současné Xiaomi 17

Mezi hlavními vylepšeními má vyčnívat 200megapixelový periskopový objektiv. Tradičně se počítá i s výkonným procesorem od Qualcommu, což by měl být Snapdragon 8 Elite Gen 6. Očekává se i o něco větší baterie, avšak podrobnosti prozatím nejsou známé, což

Xiaomi 17 se brzy dostane do Evropy. Ořeže baterii, ale již známe cenu
Přečtěte si také

Xiaomi 17 se brzy dostane do Evropy. Ořeže baterii, ale již známe cenu

Předpokládá se, že Xiaomi 18 bude mít minimálně čínskou premiéru v září, přičemž do té doby ještě zbývá hodně času. Do té doby se může ledacos změnit, případně se samozřejmě postupně dozvíme i další podstatné části výbavy i změny ohledně vzhledu.

Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Jakub Dufka
Jakub Dufka
Otázka je, jestli to vůbec bude Xiaomi 18. Pokud Apple, jakožto výroční telefon, uvede označení iPhone 20 (Pro, Pro Max), očekávám to stejné i od Xiaomi...
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Ben Ben
Ben Ben
Tohle je hrozný fail Xiaomi. Docela bych jim přál pořádný kopanec, když konkurence se tu dávno prodává. A stejně u nových modelů není o co stát. Minimum inovací a k tomu takové zpoždění.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
No Xiaomi 18 série bude mít hromadu změn k lepšímu hlavně foto výbava kdy i základní model dostane stejný zoom co má Xiaomi 17 Pro/Max ale možná bude mít 200MP.
Jinak Xiaomi 18 Pro/Max s Ultra budou mít 2x 200MP a 50MP UW..
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze