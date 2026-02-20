Vybrali jsme pro vás TOP 5 vlastností Redmi Note 15 Pro+ 5G

Už nějakou dobu v redakci testujeme novinky společnosti Xiaomi – modely Redmi Note 15 Pro+ 5G a Redmi Note 15 Pro 5G. Dnes se zaměříme na TOP 5 vlastností Redmi Note 15 Pro+ 5G, které vás mohou definitivně přesvědčit ke koupi.
1) Extrémní odolnost, která nekončí u „IPčka“
Redmi Note 15 Pro+ 5G se řadí mezi extrémně odolné smartphony a je důkazem toho, že dnes už nejde jen o samotnou certifikaci IP. Novinka má ochranu IP66/IP68/IP69/IP69K, k tomu pětihvězdičkové hodnocení SGS a je testována tak, aby odolala pádům z výšky 2,5 metru. V praxi potěší i to, že odolnost doplňuje špičkové ochranné sklo Gorilla Glass Victus 2.
Výrobce navíc myslí i na dlouhodobou voděodolnost – konkrétně 17 komponent dostalo speciální utěsnění a telefon prošel komplexními testy voděodolnosti. Celkově působí Redmi Note 15 Pro+ 5G jako „tank“, který se nebojí každodenního provozu ani náročnějších situací.
2) Design s veganskou kůží, který působí dražším dojmem
Navzdory extrémní odolnosti dokáže Redmi Note 15 Pro+ 5G překvapit i vzhledem. Testované provedení s veganskou kůží je velmi příjemné na dotek, v dlani dobře sedí a zároveň působí dospěle – bez zbytečně extravagantních prvků. Pochvalu si zaslouží i vycentrovaný fotomodul, díky kterému se telefon na stole nechová jako „kolíbka“ a zůstává stabilní.
3) Displej: 6,83" AMOLED, vysoký jas a tenké rámečky
Výrobce nasadil velký 6,83" AMOLED panel s podporou Dolby Vision, HDR10+ a 120Hz obnovovací frekvencí (včetně 3 840Hz PWM). V kombinaci s tenkými rámečky a jemným zaoblením okrajů působí panel moderně a zároveň nijak neruší. Velkým trumfem je jas až 3 200 nitů, takže čitelnost venku patří mezi silné stránky tohoto telefonu.
Pochválit musíme i Always-On a čtečku otisků prstů v displeji – je optická a v praxi funguje příkladně.
4) Výdrž a nabíjení: křemíková baterie + 100 W a reverz
V oblasti baterie a nabíjení se Redmi Note 15 Pro+ 5G vyhýbá kompromisům. Chlubí se křemíkovou baterií s kapacitou 6 500 mAh a podporou 100W drátového nabíjení, kompletně nabito tak máte za zhruba 45 minut. díky obrovské kapacitě se můžete těšit na cca 2,5 až 3denní provoz, což ocení hlavně náročnější uživatelé.
Příjemným bonusem je i 22,5W reverzní drátové nabíjení – v nouzi tak Redmi poslouží jako praktická „powerbanka“ třeba pro další telefon.
5) 200Mpx fotoaparát: líbivé barvy a skvělý zoom
Hlavním tahounem fotovýbavy je 200Mpx primární snímač, který v praxi zvládá velmi solidní výsledky. Za denního světla pořídíte detailní fotografie, potěší líbivé barevné podání, slušný kontrast a spolehlivá expozice. Překvapivě použitelný je i digitální zoom – pro občasné přiblížení je výsledek zcela dostatečný a v některých situacích dokáže mile překvapit i vyšší přiblížení.
Dobře si vede i ve zhoršeném světle – hlavní snímač podává výkony, které se neztratí ani vedle dražších telefonů, a ultraširokoúhlý objektiv drží konzistentní barvy. Celkově platí, že primární snímač je velmi povedený a je jedním z důvodů, proč Redmi Note 15 Pro+ 5G dává smysl i fotonadšencům v této cenové třídě.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 4K 30 FPS
Bonus: výkon a zvuk, se kterými je radost fungovat
Redmi Note 15 Pro+ 5G staví na čipu Snapdragon 7s Gen 4, ve variantě s 12 GB RAM a 512GB úložištěm. V praxi nabídne dostatek výkonu pro běžné používání i náročnější situace, a navíc umí fungovat bez zbytečného přehřívání. Pochvalu si zaslouží i stereo reproduktory – hrají nadprůměrně kvalitně i nahlas, s příjemným prostorovým efektem a slušnou basovou složkou.