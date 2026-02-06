Xiaomi se připojuje k „AirDrop party“

Čínské Xiaomi se stalo dalším výrobcem chytrých telefonů, který do svého systému integruje podporu pro technologii AirDrop od konkurenčního Applu. Společnost tuto zásadní novinku oznámila prostřednictvím sociálních sítích skrze oficiální účet nadstavby HyperOS, jak můžete vidět níže.
Podpora AirDropu je každopádně implementována přímo do protokolu Quick Share, který pro přenos souborů využívají zařízení s operačním systémem Android. Pro majitele zařízení od Xiaomi to v praxi znamená výrazné zjednodušení každodenního života. Pokud budou chtít ze svého telefonu Xioami odeslat fotografii, video či dokument na jakékoliv zařízení od Applu (iPhone, iPad či Mac), zařízení Apple by se mělo automaticky objevit jako jedna z možností přímo v nabídce Quick Share.
Jak dodávají kolegové z gsmarena.com (viz gsmarena.com), v současné době však zůstává několik nezodpovězených otázek. Xiaomi totiž zatím blíže neupřesnilo, zda bude tato funkce okamžitě dostupná pro celé portfolio jejích produktů, nebo se zpočátku omezí pouze na vybrané modely.
Je však pravděpodobné, že integrace nebude okamžitá pro všechny uživatele. Vzhledem k tomu, že zprávu publikoval tým stojící za systémem HyperOS, je téměř jisté, že novinka bude vyžadovat softwarovou aktualizaci. Podobně jako u jiných výrobců, kteří se k této iniciativě v poslední době připojili, by tak mohl plošný proces distribuce na všechna kompatibilní zařízení trvat několik týdnů až měsíců. Uživatelé, kteří vlastní telefon Xiaomi a zároveň zařízení od Applu, však mohou dostupnost funkce snadno otestovat pokusem o sdílení libovolného souboru. Pokud by se vám to povedlo, budeme rádi za zpětnou vazbu v diskuzi pod článkem.
Bez partnerství s Applem
Zajímavostí každopádně je, že Google funkci vytvořil zcela bez spolupráce s Applem. Jde o vlastní technické řešení z Mountain View, které dokáže s AirDropem komunikovat, aniž by porušovalo pravidla ochrany soukromí či bezpečnosti. Google zároveň dodává, že by případné partnerství přivítal — například kvůli budoucí podpoře režimu „Jen kontakty“, který by sdílení ještě zpřesnil a zpřístupnil v soukromém režimu.