AirDrop už podporují i Samsungy Galaxy S26

Sdílení souborů mezi zařízeními různých výrobců bylo dlouhodobě jednou z největších slabin mobilního světa. Zatímco uživatelé zařízení Apple obvykle spoléhali na jednoduchý a rychlý AirDrop, Android nabízel vlastní řešení v podobě Quick Share, které však bylo omezené především na zařízení v rámci stejného ekosystému. A právě to se v posledních měsících mění.
Jak upozornila gsmarena.com, Samsung oznámil, že v nejnovější řadě Galaxy S26 potvrzuje podporu sdílení souborů mezi Androidem a zařízeními od Applu prostřednictvím Quick Share. Funkce tak umožňuje, jak už známe z Pixelů, nejen odesílání, ale i přijímání souborů napříč platformami. „Tuto funkci jsme postavili se silným důrazem na bezpečnost — vaše data chrání robustní mechanismy, které otestovali nezávislí bezpečnostní experti. Je to další krok k lepší kompatibilitě mezi operačními systémy, kterou lidé požadují, navazující na naši práci na RCS a upozorněních na neznámé trackery,“ uvedl při oznámení funkce v listopadu loňského roku Google.
Princip fungování je přitom velmi jednoduchý. Uživatelé stačí v nastavení otevřít sekci připojených zařízení, zvolit Quick Share a aktivovat možnost sdílení se zařízeními Apple. Následně lze bezdrátově přenášet fotografie, videa či dokumenty podobně, jako tomu bylo doposud v rámci uzavřených systémů. U Samsungu byla funkce každopádně spuštěna dnes, nejprve v Koreji a poté se rozšíří do dalších regionů, včetně Evropy.
Samsung Galaxy S26 Ultra má unikátní displej
Samsung ale není jediný, kdo AirDrop integruje – například Oppo už potvrdilo, že tuto funkci nabídne u své připravované řady Oppo Find X9, podobně se pak vyjádřil i Nothing a následovat budou určitě i další. A dá se očekávat, že i Samsung přidá další modely. Ocenili byste tuto funkci i ve vašem telefonu? Budeme rádi, když se s námi podělíte o váš názor v diskuzi pod článkem.
Bez partnerství s Applem
Zajímavostí každopádně je, že Google funkci vytvořil zcela bez spolupráce s Applem. Jde o vlastní technické řešení z Mountain View, které dokáže s AirDropem komunikovat, aniž by porušovalo pravidla ochrany soukromí či bezpečnosti. Google zároveň dodává, že by případné partnerství přivítal — například kvůli budoucí podpoře režimu „Jen kontakty“, který by sdílení ještě zpřesnil a zpřístupnil v soukromém režimu.
Technické parametry Samsung Galaxy S26 512 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|149,6 × 71,7 × 7,2 mm, 167 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|AMOLED, 6,3" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Exynos 2600, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|4 300 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|únor 2025,
Technické parametry Samsung Galaxy S26+ 512 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|158,4 × 75,8 × 7,3 mm, 190 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|AMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Exynos 2600, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|4 900 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|únor 2025,
Technické parametry Samsung Galaxy S26 UltraKompletní specifikace
|Konstrukce
|163,6 × 78,1 × 7,9 mm, 214 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|AMOLED, 6,9" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Snapdragon 8 Gen 5 Elite for Galaxy, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 1 024 GB / 512 GB / 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|únor 2026,