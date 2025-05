Xiaomi hlásí rekordy, kraluje čínskému trhu a mluví o vlastním systému

Xiaomi odstartovalo rok 2025 ve velkém stylu. Oznámilo totiž tržby ve výši 111,3 miliard čínských jüanů (+47 % meziročně), tedy asi 356 miliard korun. Stejně tak čistý zisk 10,7 miliard jüanů (cca 34 miliard Kč) překonal očekávání. Dařilo se přitom všem hlavním segmentům – od smartphonů přes IoT až po elektromobily.

We are excited to present Xiaomi's earnings report for Q1 2025. Your support fuels our momentum at every step. Let's continue building what's next.#InnovationForEveryone pic.twitter.com/G2AUjIQEVb