Nový Xiaomi Tag a MagSafe powerbanka jsou ideálním příslušenstvím (nejen) k iPhonu

Evropskou premiéru nové řady Xiaomi 17 doprovázelo také hned několik dalších produktů, z nichž nás paradoxně nejvíc zaujal jeden z těch nejlevnějších – magnetická powerbanka.
Powerbanka měla v rámci vystavovaných novinek své čestné místo a těšila se velkému zájmu, stejně jako chytré lokátory. Naživo působí prémiově díky minimalistickému designu, ale především je extrémně tenká s tloušťkou pouhých 6 milimetrů a lehká vzhledem k hmotnosti 98 gramů. Příhodně je nabízena i v oranžové barvě, která bude ladit s odstínem iPhonů 17 Pro. Xiaomi tedy rozhodně nezapomíná na uživatele iPhonů, se kterými si ostatně rozumí i zmiňovaný lokátor Xiaomi Tag. Ten je skutečně miniaturní s udávanou výdrží jeden rok a velmi přívětivou cenou 399 Kč (v případě balení čtyř kusů pak jen 1 299 Kč). Na jednu stranu tak dorazila powerbanka, která je ideálním řešením pro majitele iPhonů, na stranu druhou působí trochu zvláštně, že na telefonech Xiaomi si ji bez použití pouzdra s magnety neužijeme, neboť standardní Xiaomi 17 nedisponuje integrovaným magnetickým kroužkem.
Stran kapacity novinka nabídne velmi solidních 5 000 mAh, čehož bylo docíleno díky nasazení křemíkové technologie baterie, kterou Xiaomi využívá také u modelů řady 17. Nabíjecí výkon při bezdrátovém doplňování energie činí až 15 W, u iPhonů se však bude jednat o polovinu. Nabíjet lze však také drátově, kde je k dispozici výkon 22,5 W. Powerbanka navíc podporuje průchozí nabíjení, tedy možnost nabíjet zařízení a zároveň souběžně doplňovat energii samotné powerbance. Vhod může přijít také možnost v jednu chvíli bezdrátově nabíjet telefon a skrze kabel například sluchátka. Cena powerbanky je stanovena na rozumných 1 299 Kč, což vzhledem k parametrům není špatná nabídka.
Celkově je powerbanka velmi povedená jak po stránce parametrů, tak designem. Největší předností jsou však skutečně rozměry a hmotnost. Konečně se jedná o magnetickou powerbanku, o které s trochou nadsázky nebudete vědět a na zádech telefonu nevytvoří žádný velký „hrb“. Líbí se nám také nový Xiaomi Tag a brzy se na mobilenet.cz můžete těšit na klasické recenze.