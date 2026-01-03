mobilenet.cz na sociálních sítích

Nový Xiaomi Tag a MagSafe powerbanka jsou ideálním příslušenstvím (nejen) k iPhonu

Ioannis Papadopoulos
Nový Xiaomi Tag a MagSafe powerbanka jsou ideálním příslušenstvím (nejen) k iPhonu
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Powerbanka uhrane tloušťkou pouhých 6 milimetrů, naživo je extrémně tenká i lehká
  • Drátově podporuje výkon až 22,5 W, zvládá nabíjet i více zařízení najednou
  • Xiaomi novinku připravilo v oranžové barvě iPhonů 17 Pro

Evropskou premiéru nové řady Xiaomi 17 doprovázelo také hned několik dalších produktů, z nichž nás paradoxně nejvíc zaujal jeden z těch nejlevnějších – magnetická powerbanka.

Powerbanka měla v rámci vystavovaných novinek své čestné místo a těšila se velkému zájmu, stejně jako chytré lokátory. Naživo působí prémiově díky minimalistickému designu, ale především je extrémně tenká s tloušťkou pouhých 6 milimetrů a lehká vzhledem k hmotnosti 98 gramů. Příhodně je nabízena i v oranžové barvě, která bude ladit s odstínem iPhonů 17 Pro. Xiaomi tedy rozhodně nezapomíná na uživatele iPhonů, se kterými si ostatně rozumí i zmiňovaný lokátor Xiaomi Tag. Ten je skutečně miniaturní s udávanou výdrží jeden rok a velmi přívětivou cenou 399 Kč (v případě balení čtyř kusů pak jen 1 299 Kč). Na jednu stranu tak dorazila powerbanka, která je ideálním řešením pro majitele iPhonů, na stranu druhou působí trochu zvláštně, že na telefonech Xiaomi si ji bez použití pouzdra s magnety neužijeme, neboť standardní Xiaomi 17 nedisponuje integrovaným magnetickým kroužkem.

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15WXiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15WXiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15WXiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15WXiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W
Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W
Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W
Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W
Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W
Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W
Na celou obrazovku
Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W

Stran kapacity novinka nabídne velmi solidních 5 000 mAh, čehož bylo docíleno díky nasazení křemíkové technologie baterie, kterou Xiaomi využívá také u modelů řady 17. Nabíjecí výkon při bezdrátovém doplňování energie činí až 15 W, u iPhonů se však bude jednat o polovinu. Nabíjet lze však také drátově, kde je k dispozici výkon 22,5 W. Powerbanka navíc podporuje průchozí nabíjení, tedy možnost nabíjet zařízení a zároveň souběžně doplňovat energii samotné powerbance. Vhod může přijít také možnost v jednu chvíli bezdrátově nabíjet telefon a skrze kabel například sluchátka. Cena powerbanky je stanovena na rozumných 1 299 Kč, což vzhledem k parametrům není špatná nabídka.

Xiaomi TagXiaomi TagXiaomi TagXiaomi Tag
Xiaomi Tag
Xiaomi Tag
Xiaomi Tag
Xiaomi Tag
Na celou obrazovku
Xiaomi Tag

Celkově je powerbanka velmi povedená jak po stránce parametrů, tak designem. Největší předností jsou však skutečně rozměry a hmotnost. Konečně se jedná o magnetickou powerbanku, o které s trochou nadsázky nebudete vědět a na zádech telefonu nevytvoří žádný velký „hrb“. Líbí se nám také nový Xiaomi Tag a brzy se na mobilenet.cz můžete těšit na klasické recenze.

,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze