Ještě víc než Ultra? Takto fotí Leica Leitzphone by Xiaomi za téměř 50 tisíc Kč

Ioannis Papadopoulos
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Leica Leitzphone se chlubí speciálním kruhovým ovladačem, který lemuje fotomodul
  • Dle našich zkušeností se jedná o praktický prvek
  • Prohlédněte si, jak novinka fotí v různých světelných podmínkách
Letošní řada Xiaomi 17 s sebou přinesla relativně kompaktní Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, ale také speciální Leica Leitzphone (powered by Xiaomi). Tento unikátní smartphone s cenovkou atakující téměř 50 tisíc Kč (zájemci nicméně mohou získat dárky v hodnotě 10 tisíc Kč a další bonusy) disponuje špičkovou fotovýbavou, ale také unikátním Leica designem. Jedná se tak o skutečně prémiové zařízení, které jen tak někdo nemá, zároveň se lze spolehnout na to, že málokdo bude disponovat takto silnou fotovýbavou.

Při pohledu na tabulku s parametry snímačů pozornější zjistí, že snímače vychází z Xiaomi 17 Ultra, stejně tak neschází technologie LOFIC pro zajištění extrémního dynamického rozsahu. Například při fotografii krbu s ohněm se tak plameny „neslejí“ do jednolité bílé plochy, ale vše zůstane vykresleno do posledního detailu. Nad to však Leica Leitzphone přináší také speciální prvek v podobě otočného kolečka lemujícího fotomodul. S jeho pomocí lze např. regulovat zoom (či jiné nastavení) a z našich krátkých zkušeností můžeme potvrdit, že se nejedná pouze o marketingové lákadlo, ale relativně praktický prvek. Rozhodně mnohem praktičtější než „slider“ na boku telefonu, kterým disponuje některá konkurence.

50Mpx primární snímač 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv 200Mpx teleobjektiv (3,2× až 4,3×) 50Mpx selfie kamerka
Světelnost objektivu f/1.67 f/2.2 f/2.39 až f/2.96 f/2.2
Velikost senzoru typu 1" 1/2,76" 1/1,4" 1/2,88"
Označení senzoru Light Fusion 1050L (OmniVision OVX10500) Samsung ISOCELL JN5 Samsung ISOCELL HPE OmniVision OV50M
Ohnisko/rozsah 23 mm 14 stupňů 75 až 100 mm 21 mm
Velikost pixelů 1,6 µm 0,64 µm 0,56 µm 0,61 µm
Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace optická stabilizace bez stabilizace
Typ ostření vícesměrové PDAF, Laser AF vícesměrové PDAF PDAF automatické ostření

Kvalitu fotografií nicméně můžete posoudit sami na přiložených snímcích. Jako vždy jsme ani tentokrát nijak nezasahovali do nastavení scény a vše nechali na telefonu/automatice. Prohlédnout si můžete záběry ze zhoršených světelných podmínek, ale také ideálního denního světla. Jak se vám fotografie líbí, nám můžete popsat v komentářích.

Ukázka snímků pořízených za zhoršených světelných podmínek
Denní snímky
Rozměry162,9 × 77,6 × 8,3 mm, 223 g
DisplejAMOLED, 6,9" (2 608 × 1 200 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 2×4,6 GHz + 6×3,62 GHz
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GBne
Akumulátor6 000 mAh
