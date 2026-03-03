Ještě víc než Ultra? Takto fotí Leica Leitzphone by Xiaomi za téměř 50 tisíc Kč

Letošní řada Xiaomi 17 s sebou přinesla relativně kompaktní Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, ale také speciální Leica Leitzphone (powered by Xiaomi). Tento unikátní smartphone s cenovkou atakující téměř 50 tisíc Kč (zájemci nicméně mohou získat dárky v hodnotě 10 tisíc Kč a další bonusy) disponuje špičkovou fotovýbavou, ale také unikátním Leica designem. Jedná se tak o skutečně prémiové zařízení, které jen tak někdo nemá, zároveň se lze spolehnout na to, že málokdo bude disponovat takto silnou fotovýbavou.
Při pohledu na tabulku s parametry snímačů pozornější zjistí, že snímače vychází z Xiaomi 17 Ultra, stejně tak neschází technologie LOFIC pro zajištění extrémního dynamického rozsahu. Například při fotografii krbu s ohněm se tak plameny „neslejí“ do jednolité bílé plochy, ale vše zůstane vykresleno do posledního detailu. Nad to však Leica Leitzphone přináší také speciální prvek v podobě otočného kolečka lemujícího fotomodul. S jeho pomocí lze např. regulovat zoom (či jiné nastavení) a z našich krátkých zkušeností můžeme potvrdit, že se nejedná pouze o marketingové lákadlo, ale relativně praktický prvek. Rozhodně mnohem praktičtější než „slider“ na boku telefonu, kterým disponuje některá konkurence.
|50Mpx primární snímač
|50Mpx ultraširokoúhlý objektiv
|200Mpx teleobjektiv (3,2× až 4,3×)
|50Mpx selfie kamerka
|Světelnost objektivu
|f/1.67
|f/2.2
|f/2.39 až f/2.96
|f/2.2
|Velikost senzoru
|typu 1"
|1/2,76"
|1/1,4"
|1/2,88"
|Označení senzoru
|Light Fusion 1050L (OmniVision OVX10500)
|Samsung ISOCELL JN5
|Samsung ISOCELL HPE
|OmniVision OV50M
|Ohnisko/rozsah
|23 mm
|14 stupňů
|75 až 100 mm
|21 mm
|Velikost pixelů
|1,6 µm
|0,64 µm
|0,56 µm
|0,61 µm
|Typ stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|Typ ostření
|vícesměrové PDAF, Laser AF
|vícesměrové PDAF
|PDAF
|automatické ostření
Kvalitu fotografií nicméně můžete posoudit sami na přiložených snímcích. Jako vždy jsme ani tentokrát nijak nezasahovali do nastavení scény a vše nechali na telefonu/automatice. Prohlédnout si můžete záběry ze zhoršených světelných podmínek, ale také ideálního denního světla. Jak se vám fotografie líbí, nám můžete popsat v komentářích.
Xiaomi Leica Leitzphone (2026)
|Rozměry
|162,9 × 77,6 × 8,3 mm, 223 g
|Displej
|AMOLED, 6,9" (2 608 × 1 200 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 2×4,6 GHz + 6×3,62 GHz
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GB, ne
|Akumulátor
|6 000 mAh