Xiaomi 17 Ultra jako vrcholový predátor v říši fotomobilů. Jaké jsou první dojmy?

Kromě kompaktního Xiaomi 17 na speciálním eventu v Barceloně samozřejmě nemohl chybět ani špičkový model Xiaomi 17 Ultra. I letos cílí na ty nejnáročnější uživatele, především na ty, kteří nehodlají dělat ústupy v oblasti fotovýbavy. Jaké jsou naše první dojmy?
Xiaomi 17 Ultra: skvostné fotoaparáty v prémiovém kabátku (PRVNÍ DOJMY)
Odolný, stylový a hlavně Starlit Green zelený
Xiaomi 17 Ultra je v prvé řadě designově krásným zařízením a testované zelené provedení působí jako příjemné osvěžení v záplavě podobně vypadajících produktů. Kruhový tvar fotomodulu Xiaomi s oblibou používá již několik let, avšak samotná zelená barva s jistým druhem „třpytek“ působí skutečně velmi stylově. Navíc se nemusíte obávat toho, že by na zádech ulpívaly otisky. Nechybí ani ochrana IP68, stejně jako u základního modelu, či třetí generace ochranného skla Xiaomi Shield Glass s vyšší odolností vůči prasknutí. Telefon logicky není žádným drobečkem, na druhou stranu hmotnost 219 gramů v testovaném provedení Starlit Green (ostatní barevné verze jsou o necelý gram lehčí) nepůsobí nijak extrémně.
Obrazovka s úhlopříčkou 6,9" je stejně jako u Xiaomi 17 krásná na pohled, má špičkový jas až 3 500 nitů a samozřejmě také ultrazvukovou čtečku otisků prstů. Rámečky jsou krásně tenké, barvy plné a živé. Oproti některé konkurenci však trochu zamrzí, že se Xiaomi nezaměřilo na nasazení skla, které dokáže lépe pohlcovat odlesky.
Je zřejmé, že hlavním tahákem novinky mají být fotoaparáty, a není se čemu divit – už jen pohled na parametry je působivý. Klíčové je v tomto ohledu pochopitelně partnerství s Leica, které trvá již několik let a výrobce z něj náležitě těží. V kooperaci obou společností tak byla Xiaomi 17 Ultra vyladěna k dokonalosti.
Ze senzorů nechybí 50Mpx primární snímač typu 1" s clonou f/1.67 a technologií LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Ta je klíčová pro zachycení nevídaného dynamického rozsahu. Výrobce se pochlubil srovnáním s iPhonem 17 Pro Max, který například nedokázal vykreslit detaily při záběru na zapálený krb, zatímco Xiaomi 17 Ultra to zvládlo velmi věrně a do posledního detailu.
Dalším lákadlem je 200Mpx teleobjektiv s variabilní clonou f/2.39 až f/2.96 pro ohniskovou vzdálenost 75 až 100 milimetrů. Tento snímač zároveň zvládne pořizovat makro snímky z 30cm vzdálenosti. Chybět nemůže ani ultraširokoúhlý objektiv s 50Mpx rozlišením a rozsahem 115 stupňů či 50Mpx selfie kamerka s automatickým ostřením. Spolu s Xiaomi 17 Ultra byla uvedena také upravená varianta tohoto modelu Leica Leitzphone se stylovým Leica designem a otočným kroužkem v oblasti fotomodulu, pomocí něhož lze např. regulovat úroveň zoomu. K tomuto modelu také již brzy na mobilenet.cz najdete samostatný fotočlánek.
Netřeba dodávat, že novinka je osazena špičkově výkonným Snapdragonem 8 Elite Gen 5 v kombinaci s 16 GB RAM a až 1TB úložištěm, ale také velkou 6 000mAh baterií s podporou 90W drátového a 50W bezdrátového nabíjení.
Cena a dostupnost
Xiaomi 17 Ultra je nabízeno ve třech barevných variantách: Black, White a Starlit Green, a to ve verzích s úložištěm 16 + 512 GB a 16 + 1024 GB. Doporučená maloobchodní cena činí 35 999 Kč a 39 999 Kč. Leica Leitzphone powered by Xiaomi je dostupný v černé barvě a s úložištěm 1 TB (16 + 1024 GB) za doporučenou maloobchodní cenu 48 499 Kč.
V rámci zaváděcí akce, která probíhá od 28. února 2026 do 29. března 2026 nebo do vyprodání zásob, mohou zákazníci při nákupu modelů Xiaomi 17 nebo Xiaomi 17 Ultra u autorizovaných prodejců získat bonus za výkup starého zařízení až do výše 4 500 Kč. Současně je možné získat dárek za recenzi v podobě kávovaru Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine a také bonus přímo k nákupu. Při pořízení Xiaomi 17 Ultra si zákazník může vybrat mezi robotickým vysavačem Xiaomi Robot Vacuum S40 v hodnotě 4 999 Kč nebo Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro ve stejné hodnotě. Při koupi Leica Leitzphone powered by Xiaomi zákazník získá oba dárky, tedy Xiaomi Robot Vacuum S40 i Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro.
Xiaomi 17 a 17 Ultra můžete v prvních dnech koupit se slevou až 2 500 Kč, s bonusem až 4 500 Kč a navíc získat dárky v hodnotě až 7 400 Kč, včetně skvělého fotokitu. Vše získáte nákupem na mp.cz
Načíst všechny komentářePřidat názor