Xiaomi 17 Ultra dorazí do Evropy, ale s menší baterií. Známe cenu

Jak upozornila gsmarena.com, Xiaomi se chystá uvést do Evropy svůj nejnovější vlajkový model 17 Ultra, který dorazí současně s běžnou verzí 17. Podle nejnovějších úniků z Německa bude evropská cena stanovena na 1 499 € (36,5 tisíc korun), což je stejné jako u předchozí generace, a nabídne 16 GB RAM a 512 GB úložiště, tedy stejně jako Xiaomi 15 Ultra.
Evropský model však přijde s menší baterií – místo 6 800 mAh, které má čínská verze, nabídne pouze 6 000 mAh. Xiaomi 17 Ultra každopádně bude dostupné ve třech barvách: bílé, černé a zelené, přičemž fialový odstín zůstane, alespoň dočasně, výsadou domácího čínského trhu.
Xiaomi 17 Ultra will cost €1499 for 16GB ram and 512GB storage. Expensive!— Arsène Lupin (@MysteryLupin) February 1, 2026
But look at the battery... only 6000 mAh for the Global version. In China they have 6800 mAh. Why we have less? Always the same thing.
For the colors, only white, black and green pic.twitter.com/dOQKD7irC9
Připomeňme, že Xiaomi 17 Ultra se může pochlubit špičkovým hardwarem. O výkon se postará čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, takže telefon zvládne i nejnáročnější aplikace a multitasking bez zaváhání. Displejem je 6,9" AMOLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem až 3 500 nitů, krytý je navíc odolným Dragon Crystal Glass 3.0 a nechybí ani ultrazvuková čtečka otisků prstů.
Fotografové zase ocení masivní kruhový fotomodul s trojicí objektivů Leica – 200Mpx teleobjektiv s plynulým optickým zoomem 75–100 mm a OIS, 1" hlavní snímač Light Fusion 1050L a 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv s makro režimem od 5 cm. Selfie kamerka pak nabízí rozlišení 50 Mpx a je umístěna v klasickém průstřelu. Baterie, u níž se očekává snížení kapacity, podporuje 90W drátové a 50W bezdrátové nabíjení.
Jinak asi nic nového. Škoda té baterky. A taky toho, že už tu mělo dávno být. Řekl bych, že hodně uživatelů nahlodala dobrá cena X9P a přestala čekat. Tak snad budou aspoň dobrý akce...
Načíst všechny komentářePřidat názor