Xiaomi 17 Ultra dorazí do Evropy, ale s menší baterií. Známe cenu

Marek Vacovský
4
Xiaomi 17 Ultra dorazí do Evropy, ale s menší baterií. Známe cenu
Fotografie: Xiaomi
  • Evropská cena Xiaomi 17 Ultra má být stanovena na 1 499 €, což je v přepočtu 36,5 tisíc korun
  • Kapacita baterie se oproti čínskému modelu sníží z 6 800 na 6 000 mAh
  • K dispozici budou tři barvy – bílá, černá a zelená, fialová zůstane, minimálně prozatím, výsadou čínského trhu

Jak upozornila gsmarena.com, Xiaomi se chystá uvést do Evropy svůj nejnovější vlajkový model 17 Ultra, který dorazí současně s běžnou verzí 17. Podle nejnovějších úniků z Německa bude evropská cena stanovena na 1 499 € (36,5 tisíc korun), což je stejné jako u předchozí generace, a nabídne 16 GB RAM a 512 GB úložiště, tedy stejně jako Xiaomi 15 Ultra.

Evropský model však přijde s menší baterií – místo 6 800 mAh, které má čínská verze, nabídne pouze 6 000 mAh. Xiaomi 17 Ultra každopádně bude dostupné ve třech barvách: bílé, černé a zelené, přičemž fialový odstín zůstane, alespoň dočasně, výsadou domácího čínského trhu.


Připomeňme, že Xiaomi 17 Ultra se může pochlubit špičkovým hardwarem. O výkon se postará čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, takže telefon zvládne i nejnáročnější aplikace a multitasking bez zaváhání. Displejem je 6,9" AMOLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem až 3 500 nitů, krytý je navíc odolným Dragon Crystal Glass 3.0 a nechybí ani ultrazvuková čtečka otisků prstů.

Fotografové zase ocení masivní kruhový fotomodul s trojicí objektivů Leica – 200Mpx teleobjektiv s plynulým optickým zoomem 75–100 mm a OIS, 1" hlavní snímač Light Fusion 1050L a 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv s makro režimem od 5 cm. Selfie kamerka pak nabízí rozlišení 50 Mpx a je umístěna v klasickém průstřelu. Baterie, u níž se očekává snížení kapacity, podporuje 90W drátové a 50W bezdrátové nabíjení.

Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Naposledy upraveno: 18:33
Máte tam chybu v přepočtu těch eur.

Jinak asi nic nového. Škoda té baterky. A taky toho, že už tu mělo dávno být. Řekl bych, že hodně uživatelů nahlodala dobrá cena X9P a přestala čekat. Tak snad budou aspoň dobrý akce...
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Bez akcí to bude hodně těžké, Xiaomi by mělo vydávat hned max o měsíc později než skoro 4 měsícech u Ultra a u 17 víc jak 6 měsíců.
Lukas Klima
Lukas Klima
Líbí se mi, že konečně někdo využil ten obludný kruh s čočkami jako to má ta speciální edice. Jinak Xiaomi opět nespěchá a zbytečně se připravuje o zákazníky. Zajímavých telefonů je na trhu už teď dost a další brzy příjdou.
