Tecno vrací do hry modularitu: Magnetické doplňky a ultratenké tělo

Pamatujete si na pokusy o modulární telefony, které postupem času upadly v zapomnění? Společnost Tecno si myslí, že nastal čas na reparát. Jejich nejnovější koncept ultratenkého modulárního telefonu ukazuje, že rozšiřitelnost funkcí nemusí nutně znamenat nevzhlednou cihlu v kapse.
Základem celého systému je zadní strana telefonu osazená magnetickým prstencem a fyzickými piny. Právě kombinace silných magnetů pro uchycení a pinů pro bleskový přenos dat a energie je klíčem k úspěchu. Na rozdíl od běžného Bluetooth připojení je toto řešení energeticky úspornější a prakticky bez prodlevy.
Tecno představilo hned několik modulů, které mají reálné využití. Dle očekávání jde o přídavnou baterii. ta je velice tenká a neměla by takřka nijak narušit vzhled či ergonomii výsledného zařízení. Hráči pak ocení speciální připojitelné ovladače. Vhod někdy jistě přijde i externí reproduktor, který výrazně posune kvalitu zvuku ve srovnání s integrovanými reproduktory v samotném telefonu. Mezi připojitelnými doplňky mají být i ty pro fotografování. Například pohodlnější ovládání, případně dodatečné blesky.
Nejzajímavějším aspektem je tloušťka samotného zařízení. Tecno dokázalo integrovat modulární rozhraní, aniž by telefon nabobtnal. I s nasazeným modulem si přístroj zachovává profil, který je srovnatelný s běžnými moderními smartphony. Posuďte sami, mobil by měl mít tloušťku 4,9 milimetrů, například přídavná baterie 4,5 milimetrů. V součtu by to tak bylo 9,4 milimetrů.
Ačkoliv jde zatím o koncept, Tecno tímto krokem jasně definuje svou vizi budoucnosti, tedy telefon, který se přizpůsobí vašim aktuálním potřebám, a ne naopak. Pakliže by koncept Tecnpn uvedlo do finální podoby a osvědčil se, byla by to cesta, jak vše dostat i k dalším výrobcům.