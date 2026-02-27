mobilenet.cz na sociálních sítích

Veletrh MWC 2026 začíná. Na jaké novinky se můžeme těšit?

Michal Pavlíček
Veletrh MWC 2026 začíná. Na jaké novinky se můžeme těšit?
Fotografie: MWC
  • Veletrh startuje v pondělí 2. března
  • První novinky se však odhalí už v průběhu nadcházejícího víkendu
  • Pozornost se bude soustředit na Xiaomi, Honor a TCL

Veletrh Mobile World Congress 2026 se koná opět ve španělské Barceloně a letos se jeho brány otevřou v pondělí 2. března a uzavřou ve čtvrtek 5. března. Některé tiskové konference však proběhnou již o vékendu, tedy v sobotu 28. února a neděli 1. března. Redakce mobilenet.cz bude již tradičně přímo v katalánské metropoli a můžete se těšit na čerstvé informace o všech novinkách. Rozhodně byste také neměli minout naše sociální sítě. Facebook, Twitter, Instagram a také TikTok budeme plnit zajímavým obsahem, mimo jiné ze zákulisí.

Očekávané novinky

Xiaomi


Hlavním tahounem bude velmi pravděpodobně Xiaomi, které představí celou řadu svých nových produktů. Potvrzen je globální příchod vlajkového kompaktního modelu Xiaomi 17 a současně se dočkáme špičkového foto modelu Xiaomi 17 Ultra.

Xiaomi 17 Ultra dorazí do Evropy, ale s menší baterií. Známe cenu
Přečtěte si také

Xiaomi 17 Ultra dorazí do Evropy, ale s menší baterií. Známe cenu

Kromě telefonů má Xiaomi v rukávu zřejmě i tablety řady Pad 8 a dále drobnější elektroniku, například chytrý přívěšek. Vyloučit však nelze ani případné nové chytré hodinky či náramek.

Další nabušený tablet střední třídy? Xiaomi Pad 8 má potvrzené datum premiéry
Přečtěte si také

Další nabušený tablet střední třídy? Xiaomi Pad 8 má potvrzené datum premiéry

Honor


Zajímavé novinky mobilního segmentu má v rukávu rovněž Honor a plánuje je přivézt do Barcelony. Potvrzen je příchod nové generace skládacího modelu řady Magic, jmenovitě půjde o Magic V6. O něm však mnoho konkrétních informací není známo, avšak očekává se spíše evoluce současného modelu. Kromě skládačky Honor představí i Robot Phone, který již v předcházejících měsících částečně odhaloval. Má se jednat o speciální zařízení s výklopným gimball fotoaparátem.

Honor Magic V6 se představí na veletrhu MWC. Vidět jej však bylo i na olympiádě – 2× aktualizováno
Přečtěte si také

Honor Magic V6 se představí na veletrhu MWC. Vidět jej však bylo i na olympiádě – 2× aktualizováno

TCL


Již vcelku tradičním účastníkem veletrhu je i čínské TCL. Ten však značnou část svých klíčových novinek představil na lednovém veletrhu CES 2026 a uvidíme, zda si ještě nějaké produkty pošetřil i do Barcelony. Vyloučeny však nejsou ani náznaky budoucnosti v podobě projektů, na kterých TCL pracuje a možná se objeví ve finálních produktech později.

Vivo


Překvapivě se v Barceloně objeví také čínské Vivo a už víme, že nepřijede s prázdnou. Rovnou totiž představí očekávanou novinku Vivo X300 Ultra, což má být špičkově vybavený chytrý telefon zaměřený na fotografování. Pro tyto účely má být připraven na externí telekonvertor se dvěma čočkami a zaujmout i velkou baterií s kapacitou 7 000 mAh.

Už se těšíte? Fotograficky zaměřené Vivo X300 Ultra se představí za pár dní – 2× aktualizováno
Přečtěte si také

Už se těšíte? Fotograficky zaměřené Vivo X300 Ultra se představí za pár dní – 2× aktualizováno

Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze