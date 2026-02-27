Veletrh MWC 2026 začíná. Na jaké novinky se můžeme těšit?

Veletrh Mobile World Congress 2026 se koná opět ve španělské Barceloně a letos se jeho brány otevřou v pondělí 2. března a uzavřou ve čtvrtek 5. března. Některé tiskové konference však proběhnou již o vékendu, tedy v sobotu 28. února a neděli 1. března. Redakce mobilenet.cz bude již tradičně přímo v katalánské metropoli a můžete se těšit na čerstvé informace o všech novinkách. Rozhodně byste také neměli minout naše sociální sítě. Facebook, Twitter, Instagram a také TikTok budeme plnit zajímavým obsahem, mimo jiné ze zákulisí.
Očekávané novinky
Xiaomi
Hlavním tahounem bude velmi pravděpodobně Xiaomi, které představí celou řadu svých nových produktů. Potvrzen je globální příchod vlajkového kompaktního modelu Xiaomi 17 a současně se dočkáme špičkového foto modelu Xiaomi 17 Ultra.
Kromě telefonů má Xiaomi v rukávu zřejmě i tablety řady Pad 8 a dále drobnější elektroniku, například chytrý přívěšek. Vyloučit však nelze ani případné nové chytré hodinky či náramek.
Honor
Zajímavé novinky mobilního segmentu má v rukávu rovněž Honor a plánuje je přivézt do Barcelony. Potvrzen je příchod nové generace skládacího modelu řady Magic, jmenovitě půjde o Magic V6. O něm však mnoho konkrétních informací není známo, avšak očekává se spíše evoluce současného modelu. Kromě skládačky Honor představí i Robot Phone, který již v předcházejících měsících částečně odhaloval. Má se jednat o speciální zařízení s výklopným gimball fotoaparátem.
TCL
Již vcelku tradičním účastníkem veletrhu je i čínské TCL. Ten však značnou část svých klíčových novinek představil na lednovém veletrhu CES 2026 a uvidíme, zda si ještě nějaké produkty pošetřil i do Barcelony. Vyloučeny však nejsou ani náznaky budoucnosti v podobě projektů, na kterých TCL pracuje a možná se objeví ve finálních produktech později.
Vivo
Překvapivě se v Barceloně objeví také čínské Vivo a už víme, že nepřijede s prázdnou. Rovnou totiž představí očekávanou novinku Vivo X300 Ultra, což má být špičkově vybavený chytrý telefon zaměřený na fotografování. Pro tyto účely má být připraven na externí telekonvertor se dvěma čočkami a zaujmout i velkou baterií s kapacitou 7 000 mAh.