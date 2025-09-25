Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max mají na zádech skoro třípalcový displej

Spolu s modelem Xiaomi 17 představila společnost Xiaomi také model Xiaomi 17 Pro a novou kategorii Xiaomi 17 Pro Max.
Model 17 Pro je vybaven 6,3palcovým plochým panelem OLED M10 LTPO s obnovovací frekvencí 1-120 Hz a 1,18mm ultraúzkými rovnoměrnými rámečky díky použití technologie balení displeje LIPO. Na zadní straně je 2,7palcová 120Hz obrazovka AMOLED.
Model 17 Pro Max je vybaven 6,9palcovým plochým panelem OLED M10 LTPO s rozlišením 2K a obnovovací frekvencí 1-120 Hz, který využívá technologii nezávislého pole pixelů, čímž dosahuje ostřejšího obrazu a zároveň spotřebovává méně energie než běžné displeje s rozlišením 2K. Je také vybaven Xiaomi Shield Glass 3.0, super pevným sklem displeje. Na zadní straně se nachází 2,9palcová 120Hz obrazovka AMOLED.
Displeje jsou vybaveny světelným materiálem SuperRED, což má být technologický průlom vedoucí k pokročilejší světelné účinnosti, se špičkovým jasem až 3500 nitů. Dynamický zadní displej zlepšuje životní styl a efektivitu v různých situacích: může zobrazovat přizpůsobitelné ciferníky, tapety s umělou inteligencí, virtuální domácí zvířata, dynamická informační oznámení, samolepicí poznámky a mnoho dalšího.
Dynamický zadní displej dále poskytuje širokou škálu oznámení v reálném čase, jako jsou oznámení o letech, aktualizace vlakových jízdenek, stav doručení jídla nebo jízdy, přehrávání hudby a další. Funkce flexibilního připínání umožňuje uživatelům připínat na sekundární obrazovku jízdní řády, QR kódy, a dokonce i emotikony. Zadní displej navíc podporuje funkce náhledu i selfie, takže uživatelé mohou pořizovat selfie přímo pomocí hlavních fotoaparátů. Je také obohacen o pokročilé zkrášlovací algoritmy a široký výběr filtrů pro jasnější a přirozeněji vypadající snímky spolu s neomezenou fantazií při fotografování s duálním displejem.
Fotografie domácích mazlíčků nebo lidí lze zpracovat na tapety s umělou inteligencí a zobrazit je na zadní obrazovce, přičemž lze podporovat i dynamické tapety a zábavně volit styl portrétu, čili něco podobného, co umí iPhony. Vylepšená funkce virtuálního domácího mazlíčka navíc představuje třetí generaci domácího mazlíčka - pandu Pangda, která by mohla provádět bohaté akce na základě různých scénářů a může také komunikovat s gesty uživatele. Možná si pamatujete ze svého dětství Tamagochi, jehož popis zní docela podobně.
Fotoaparát
Řada Xiaomi 17 Pro je vybavena obrazovým systémem Leica Summilux. Hlavní fotoaparát má světelnost f/1,67, objektiv 1G+6P a antireflexní povrchovou úpravu objektivu, poháněný technologií Light Fusion 950L s velkým snímačem o velikosti 1/1,28″ a novou generací technologie LOFIC High Dynamic, která dosahuje mimořádně vysokého dynamického rozsahu snímače 16,5 EV.
Xiaomi 17 Pro má inverzní plovoucí teleobjektiv a podporuje 20cm makro snímky. Xiaomi 17 Pro Max je vybaven 5x periskopovým teleobjektivem s rozšířeným 1/2″ snímačem, velkou světelností f/2,6 a hardwarovou podporou HDR. Jeho nová struktura světelných hranolů výrazně zlepšuje zachycení světla, což vede k 30% nárůstu světelného příjmu. Telefony jsou vybaveny ultraširokoúhlým fotoaparátem s rozlišením 50 Mpx a přední fotoaparát byl rovněž vylepšen na 50 Mpx.
Baterie, nabíjení, dostupnost
Řada Xiaomi 17 Pro se vyznačuje vysokým 16% podílem křemíku pro vysokou energetickou hustotu a baterií ve tvaru písmene L, která maximalizuje využití vnitřního prostoru a výrazně zvyšuje energetickou hustotu při zachování tenkých rozměrů.
Xiaomi 17 Pro je vybaven 6300mAh baterií, zatímco Xiaomi 17 Pro Max má 7500mAh baterii. Modely řady Xiaomi 17 Pro podporují 100W kabelové nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení a 100W univerzální rychlonabíjecí protokol PPS. Kromě toho jsou vybaveny funkcí UWB pro chytré klíče od auta pro bezklíčový přístup a bezbariérovou interakci.
Nejvyšší paměťové varianty obou přístrojů zahrnují varianty 16 GB + 1 TB. Cenovka po přepočtu z čínské měny začíná na 18, respektive 22 tisících korun za základ (12+256 GB), ale na konkrétní ceny pro jednotlivé regiony stejně jako dostupnost mimo domovskou Čínu si musíme ještě počkat.
