Xiaomi 17 láká trojicí fotoaparátů a monstrózní 7 000mAh baterií

Xiaomi oficiálně představilo (viz weibo.com) svou nejnovější vlajkovou loď, model Xiaomi 17, který okamžitě upoutal pozornost kombinací kompaktních rozměrů s nevídanou kapacitou baterie a špičkovým výkonem. Aktuálně jde o nejmenší model s prémiové řady označené číslovkou 17.
Dominantou čelní strany je 6,36" LTPO OLED displej s rozlišením 1,5K a proměnlivou obnovovací frekvencí 1–120 Hz, což zajišťuje naprostou plynulost při jakémkoliv používání. Jedním z nejvýraznějších prvků je jeho svítivost, která dosahuje hodnoty 3500 nitů, čímž zaručuje vynikající čitelnost i na přímém slunci. Displej je navíc chráněn novou generací tvrzeného skla Xiaomi Dragon Crystal Glass, které má být až desetkrát odolnější proti poškození při pádu. Prémiový pocit z držení podtrhují rovněž úzké rámečky o šířce pouhých 1,18 mm.
Srdcem novinky je dnes představený procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 vyrobený 3nm technologií, který slibuje špičkový výkon a efektivitu. Tato platforma je doplněna až 16 GB rychlé RAM LPDDR5X a vnitřním úložištěm UFS 4.1 o kapacitě až 1 TB. Aby bylo zajištěno, že výkon nebude nikdy omezen teplem, Xiaomi implementovalo nové trojrozměrné prstencové chlazení. Toto řešení má být pro odvod tepla až třikrát efektivnější než tradiční parní komory, čímž zajišťuje stabilní špičkový výkon i při dlouhodobém intenzivním hraní. Celý systém běží na nejnovější vlastní nadstavbě Xiaomi HyperOS 3, která je založena na Androidu 16.
Fotografická výbava s optikou Leica Summilux je tvořena trojicí 50megapixelových fotoaparátů. Hlavní snímač, Light Fusion 950 s velikostí 1/1,31” a clonou f/1.67, je vybaven optickou stabilizací obrazu. Sestavu doplňuje 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 50megapixelový teleobjektiv s 2,6násobným optickým zoomem a vlastní optickou stabilizací. Vylepšená byla i přední selfie kamera, která má nyní rozlišení 50 megapixelů.
Největším překvapením a triumfem nového modelu je bezesporu baterie. Xiaomi 17 je osazeno obrovskou baterií s kapacitou 7 000 mAh, což je v dané velikostní kategorii nadstandardní a slibuje dlouhou výdrž. Díky vysokému obsahu křemíku je navíc garantována dlouhá životnost, a to až po dobu pěti let. Doplnění energie je rychlé díky 100W drátovému nabíjení a 50W bezdrátovému nabíjení. Telefon je dále vybaven zvýšenou odolností proti prachu a vodě IP68 a disponuje ultrazvukovou čtečkou otisků prstů integrovanou v displeji.
Nové Xiaomi 17 se nejprve podívá na domácí čínský trh. Cena základní varianty 256+12 GB je stanovena na v přepočtu zhruba 16 tisíc korun s daní. Vrcholná verze 512+16 GB pak má stát přibližně 18 tisíc korun i s daní. Dostupnost a především ceny v Evropě prozatím odhaleny nebyly.
Technické parametry Xiaomi 17Kompletní specifikace
|Konstrukce
|151,1 × 71,8 × 8,1 mm, 191 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|AMOLED, 6,36" (2 656 × 1 200 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB / 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|, ?
