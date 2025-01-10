nubia Air přichází na český trh. Na úvod se koupala v pivu

Značku ZTE znáte nejenom jako výrobce telefonů, ale spíše se soustředí na síťovou techniku a další široké portfolio výrobků. To vedlo k tomu, že v minulosti nebyly jeho projevy na českém trhu moc zajímavé. Nyní se ale hodlá vrátit s plnou parádou a pro úvodní prezentaci si vybral model nubia Air, který si globální premiéru odbyl na začátku září.
Od 1. října se začíná oficiálně prodávat na českém a slovenském trhu, ve volném prodeji na většině významnějších e-shopů. Oficiální cena je 5 990 Kč, respektive 239,90 € pro slovenské zákazníky. Na výběr máte černou a zlatou barevnou varianatu. Zajímavostí je, že výrobce poskytuje nadstandardní záruku v délce tří let. Telefon dostane 3 velké aktualizace Androidu a 5 let bezpečnostních záplat. Cenovka platí pro variantu 8+256 GB, dalších 12 GB RAM může být virtuálních. O pohon se stará 6nm procesor Unisoc T8300.
Z hardwarového hlediska je zajímavá tenká hliníková konstrukce, která se chlubí tloušťkou pouze 6,7 milimetrů. Přesto je telefon se stupněm krytí IP68 a IP69K odolný proti vodě a prachu. Při slavnostním uvedení telefon dokonce zvládl pivní koupel. Při profesionálních testech navíc telefon zvládl 600 000 dotyků displeje, 6 000 pádů, 600 opakovaných pádů v rolovacím testu a 5 volných pádů.
Vedle tenkosti a odolnosti je třetím hlavním rysem displej. 6,78" AMOLED displej s jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, který je chráněn sklíčkem Gorilla Glass 7i. Jas panelu pak dosahuje až 4 500 nitů.
Fotografickou sestavu reprezentuje 50megapixelový snímač na zádech, který doprovází snímač hloubky ostrosti a AI kamera. Fotoaparát tak nabídne zajímavé funkce umělé inteligence, jako je vymazání nebo přesun nežádoucích objektů, nebo dokonce doostření již pořízených fotografií. Mezi dalšími AI funkcemi najdete překlad hovorů v reálném čase (s podporou češtiny) a také přepisy a shrnutí nahraných zvukových záznamů. A plus všechny další funkce, které zvládá Gemini od Googlu.
V dalších aktualizacích by měl telefon dostat funkci Linkfree, která umožní volání přes Bluetooth s ostatními ZTE telefony.
Technické parametry Nubia AirKompletní specifikace
|Konstrukce
|164,2 × 76,6 × 6,7 mm, 172 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 720 × 1 224 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 140 px, 30 FPS
|Chipset
|, GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ?, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|říjen 2025, 5 990 Kč
