Vertu Agent Q oficiálně představen, můžete začít šetřit

Na Vertu () si pamětníci vzpomenou jako na podznačku Nokie, která byla vyhrazena pro tak luxusní kousky, že nebyly určeny po „obyčejné lidi“. Chvíli to vypadalo, že se značka stane součástí historie, stejně jako telefony vyráběné ve Finsku, ale před časem se znova objevila, aby dráždila naši fantazii tím, za co bychom mohli utratit spoustu peněz, kdybychom k nějakým náhodou přišli.
Jejich nejnovější model se jmenuje Agent Q a je vybaven 6,02" AMOLED displejem s rozlišením 1080 × 2340 bodů a obnovovací frekvencí 120 Hz, SoC Snapdragon 8 Elite ve verzi Supreme, 16 GB RAM, 512GB/1TB úložištěm a baterií s kapacitou 5565 mAh a podporou 65W kabelového nabíjení.
K dispozici je 50Mpx hlavní fotoaparát s OIS, který má ohniskovou vzdálenost 35 mm a využívá snímač Sony IMX906 s variabilní clonou f/1,59-4,0, 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát využívající 1/2,88" snímač OV50D společnosti OmniVision s možností supermakro snímání s úhlopříčkou 2,5 cm a zorným polem 122 stupňů a 64Mpx teleobjektiv s 2× optickým zoomem a OIS využívající snímač OV64B společnosti OmniVision. Pro pořizování selfie je k dispozici fotoaparát s rozlišením 32 MP.
Agent Q však není jen další „nabušený“ smartphone s luxusními prvky, jako je nerezová ocel nebo zlato. Zakládá si také na soukromí svých uživatelů. Má speciální hardwarový šifrovací čip a při koupi získáte 10 TB cloudového úložiště. Od roku 2002 poskytuje ikonický Ruby Key majitelům VERTU přímé spojení s lidskými službami concierge. Nyní se přerodil v Ruby Talk, který vás napojí na speciální umělou inteligenci. A pokud by nebyla tak skvělá a chápavá, jak to slibuje tisková zpráva, služba 24/7 VERTU Concierge s živými operátory bude dostupná také.
K dispozici je několik variant, které zahrnují takový luxus, jako je aligátoří kůže, zlato nebo dřevo z ořechu. Určitě vás v této souvislosti napadá cena. Nejnižší cenovka v e-shopu (vertu.com) začíná na 5 380 dolarech za „kožený model“ (teoretických 140 tisíc korun po přidání české daně). Vrcholný model se všemi službami pak přijde na neuvěřitelných 109 680 $, což by znamenalo 2 800 000 korun.