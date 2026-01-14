Xiaomi 17 Max nabídne maximální výkon a maximální baterii

Xiaomi chystá ještě další model spadající do řady 17 a jmenovitě má mít přídomek Max, říká informátor Digital Chat Station na Weibo (viz weibo.com). Ten zde není zvolen vůbec náhodně, protože chystaná novinka by měla mít maximální výkon i maximálně velkou baterii. Pod kapotou má být nasazen procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, tedy ta nejvýkonnější možnost, po které mohlo Xiaomi sáhnout.
Lákadlem však bude především baterie, jejíž kapacita povyskočí na 8 000 mAh. Výdrž by tak měla být vysoce nadprůměrná. Podporováno má být následně 100W drátové nabíjení a 50W bezdrátové nabíjení. Pokud jde o vzhled, má Xiaomi 17 Max vycházet ze standardního Xiaomi 17, což se projeví kupříkladu na zadní straně, kdy design oblasti fotoaparátů má být nezměněný.
Pokud je přímo o fotoaparáty, ani tam Xiaomi nehodlá nic velkého měnit. K hlavnímu 50megapixelovému snímači s optickou stabilizací obrazu má však přibýt teleobjektiv, který u standardního modelu 17 není. Více informací o Xiaomi 17 Max není v tuto chvíli známo, stejně tak nevíme o termínu představené. Je však pravděpodobné, že se tak stane během následujících brzkých měsíců.