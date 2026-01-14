mobilenet.cz na sociálních sítích

Xiaomi 17 Max nabídne maximální výkon a maximální baterii

Michal Pavlíček
Fotografie: Xiaomi
  • Nasazen má být procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • Baterie by mohla nadchnout kapacitou 8 000 mAh

Xiaomi chystá ještě další model spadající do řady 17 a jmenovitě má mít přídomek Max, říká informátor Digital Chat Station na Weibo (viz weibo.com). Ten zde není zvolen vůbec náhodně, protože chystaná novinka by měla mít maximální výkon i maximálně velkou baterii. Pod kapotou má být nasazen procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, tedy ta nejvýkonnější možnost, po které mohlo Xiaomi sáhnout.

Xiaomi 17
Vzhledově by se Xiaomi 17 Max mělo podobat modelu 17 na obrázku

Lákadlem však bude především baterie, jejíž kapacita povyskočí na 8 000 mAh. Výdrž by tak měla být vysoce nadprůměrná. Podporováno má být následně 100W drátové nabíjení a 50W bezdrátové nabíjení. Pokud jde o vzhled, má Xiaomi 17 Max vycházet ze standardního Xiaomi 17, což se projeví kupříkladu na zadní straně, kdy design oblasti fotoaparátů má být nezměněný.

Pokud je přímo o fotoaparáty, ani tam Xiaomi nehodlá nic velkého měnit. K hlavnímu 50megapixelovému snímači s optickou stabilizací obrazu má však přibýt teleobjektiv, který u standardního modelu 17 není. Více informací o Xiaomi 17 Max není v tuto chvíli známo, stejně tak nevíme o termínu představené. Je však pravděpodobné, že se tak stane během následujících brzkých měsíců.

