Michal Pavlíček
Vyhlížíte Xiaomi 17? Do Evropy by se mohlo dostat snad už v lednu
Fotografie: Xiaomi
  • Novinka byla představena už v září, ale jen pro Čínu
  • Láká například špičkovým procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5

Od představení řady Xiaomi 17 uplynuly už bezmála 3 měsíce. Výrobce ji pro domácí čínský trh prezentoval už v září letošního roku. Zatímco o nejvybavenějších kouscích 17 Pro a 17 Pro Max se v souvislosti s globální dostupností spíše nehovoří, naopak o klasickém Xiaomi 17 ano.

Xiaomi 17

Xiaomi 17 láká špičkovou výbavou v kompaktním těle. Nasazen je 6,36" AMOLED displej s jemným rozlišením či variabilní obnovovací frekvencí. Samozřejmostí je špičkový procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12GB operační paměť či nejnovější Android 16.

Fotografická výbava s optikou Leica Summilux je tvořena trojicí 50megapixelových fotoaparátů. Hlavní snímač, Light Fusion 950 s velikostí 1/1,31” a clonou f/1.67, je vybaven optickou stabilizací obrazu. Sestavu doplňuje 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 50megapixelový teleobjektiv s 2,6násobným optickým zoomem a vlastní optickou stabilizací. Vylepšená byla i přední selfie kamera, která má nyní rozlišení 50 megapixelů.

Informátor Abhishek Yadav na sociální síti X informuje (viz x.com), že se v benchmarku Geekbench objevil model 25113PN0EC, což má být Xiaomi 17 v globální verzi. Dle Yadava by seXiaomi 17 mělo na globálních trzích, tedy i v Evropě, objevit během ledna 2026. Uvidíme, zda se jej dočkáme i na českém trhu.

Xiaomi 17

Rozměry151,1 × 71,8 × 8,1 mm, 191 g
DisplejAMOLED, 6,36" (2 656 × 1 200 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 512 GB / 256 GBne
Akumulátor7 000 mAh
Diskuze ke článku
Petr Zitka
Petr Zitka
Xiaomi hází na Evropu bobek ještě víc než Vivo.
Proč vydají globální verzi až tak pozdě?
