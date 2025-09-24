WhatsApp přináší překlady zpráv. Čeština chybí, dostalo se na ukrajinštinu

Nejpoužívanější komunikační platforma posledních let, WhatsApp, oficiálně oznámil (viz whatsaap.com), že zvyšuje uživatelský komfort při chatování. Tentokrát je tím myšlena funkce překladu zpráv. Když vám přijde zpráva v cizím jazyce, stačí ji přidržet a pak klepnout na Přeložit. Vyberte, z jakého nebo do jakého jazyka ji chcete přeložit, a ten si pro potřeby budoucích překladů stáhnete. Funkci můžete použít v individuálních chatech, skupinách i v aktualitách z kanálů.
Nová funkce překladu je zaváděna postupně pro zařízení s Androidem a iOS. Drobné odlišnosti však přeci jen nalezneme. Na zařízeních s operačním systémem Android si budete moct zapnout automatický překlad celého vlákna chatu. Automaticky se pak přeloží všechny nově příchozí zprávy v dané konverzaci.
Bohužel celá novinka bude mít naprosto minimální dopad na české uživatele, neboť čeština mezi podporovanými jazyky, alespoň prozatím, chybí. V případě Androidu je potvrzena podpora pro angličtinu, španělštinu, hindštinu, portugalštinu, ruštinu a arabštinu. O něco lépe je na tom platforma iOS, která se může pyšnit podporou 19 jazyků. Jde o angličtinu (britskou), angličtinu (americkou), arabštinu, nizozemštinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu, italštinu, indonéštinu, hindštinu, japonštinu, korejštinu, Mandarínskou čínštinu (čínskou), Mandarínskou čínštinu (tchajwanskou), portugalštinu, polštinu, ukrajinštinu, turečtinu, thajštinu a vietnamštinu. Další jazyky mají dle zástupců WhatsAppu přibývat a doufejme, že se tak dočkáme i češtiny.