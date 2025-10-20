Konec otravných zpráv? WhatsApp zarazí neomezené zasílání zpráv

Populární komunikační platforma WhatsApp chystá zásadní změnu, která má cílit na dlouhodobý problém s nevyžádanými zprávami a spamem. Podle informací serveru TechCrunch (viz techcrunch.com) zavádí populární komunikační aplikace nový limit, který omezí, kolik zpráv mohou jednotlivci i firmy poslat neznámým kontaktům, pokud od nich neobdrží žádnou odpověď.
Cílem tohoto opatření je zásadně omezit hromadné a jednostranné rozesílání zpráv, které zahlcují uživatele nechtěnou reklamou a spamem. WhatsApp testuje měsíční limit, který se bude vztahovat na veškeré odchozí zprávy, které nevedou k reakci.
Nový systém má být údajně navržen tak, aby počítal každou zprávu zaslanou neznámému kontaktu, dokud neobdrží odpověď. Příklad z praxe je jednoduchý: pokud odešlete někomu, kdo není ve vašich kontaktech, tři zprávy a nedostanete odpověď, tři zprávy se započítají do vašeho celkového měsíčního limitu. Jakmile však odpověď obdržíte, konverzace je považována za aktivní a následné zprávy již nebudou podléhat tomuto omezení.
WhatsApp serveru TechCrunch potvrdil, že testuje různé hranice limitů v mnoha zemích. Přestože přesný počet zpráv, který bude povolen, nebyl zveřejněn, společnost ujišťuje, že běžní uživatelé, kteří chatují s přáteli a rodinou, by neměli limit vůbec pocítit. Opatření je primárně namířeno proti subjektům, ať už jde o jednotlivce, nebo o komerční účty, které provádějí masové, nevyžádané rozesílání zpráv a přispívají ke spamu na WhatsAppu.
Uživatelé a firmy, které se budou blížit ke stanovenému měsíčnímu limitu, obdrží varování ve formě vyskakovacího okna. Toto oznámení jim zobrazí zbývající počet zpráv, které mohou poslat novým kontaktům, než jim bude tato možnost dočasně zablokována po zbytek měsíce.
Tento krok by byl jistě velmi vítaný, protože by mohl výrazně omezí nevyžádané a často i opakované zprávy, jejichž počet v poslední době neustále narůstá.