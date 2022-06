Wear OS 3 bude i nadále podporovat propojení s iPhonem

Fotografie: Google

I když se chytré hodinky snaží dosáhnout nezávislosti na připojeném smartphonu, většina jich to zvládne jen v nejlepších LTE verzích, které nejsou příliš rozšířené. Proto jsou hodinky do jisté míry závislé na připojeném telefonu, čímž vyvstává otázka kompatibility. Menší výrobci se samozřejmě snaží pokrýt obě hlavní platformy, stejně tak u Applu nikoho nepřekvapí, že jeho hodinky vyžadují pro fungování spárování s iPhonem. Google naopak u Android Wear, později Wear OS vsadil na otevřenost. To však přestalo platit s příchodem Galaxy Watch4 od Samsungu. Korejský výrobce sice nasadil Wear OS 3, ale upravil si ho podle svých potřeb. To mimo jiné znamenalo schopnost spárovat hodinky pouze s telefonem, v němž běží Android.

Pomalu se začínají objevovat první modely hodinek s Wear OS přímo od Googlu, stejně tak se blíží příchod referenčních Pixel Watch. Leckoho tak napadne otázka, jak to bude s podporou konkurenčních telefonů tady. Zástupce Qualcommu pro wareable.com potvrdil, že ve výchozím stavu bude Wear OS 3 kompatibilní s iPhony do té míry, do jaké to samy „jablečné“ telefony povolí. Samozřejmě si systém hodinek může každý výrobce upravit dle libosti. I starší hodinky od Samsungu podporovaly iOS, za aktuálním nedostatkem tak lze vidět spíše manažerské rozhodnutí než technické omezení.