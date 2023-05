Mobvoi TicWatch Pro 5 konečně přicházejí s Wear OS 3. Výdrž je velmi slušná

Fotografie: Mobvoi

Nasazování systému Wear OS 3 do světa chytrých hodinek probíhá jen velice pozvolna. Jako první přišel Samsung se svou upravenou verzí, další výrobci se přidávají pomalu. Obzvláště to zamrzí u výrobce, jako je Mobvoi, jehož řada Ticwatch vždy patřila k tomu nejzajímavějšímu, co v tomto segmentu lze najít. Jejich nepřehlédnutelnou výbavou je duální displej. Nad barevným AMOLEDEM je ještě vrstva s monochromatickým zobrazovačem, která připomíná starší „digitálky“. Není to jen samoúčelné retro, ale také to dokáže ušetřit hodně energie.

Stejnou funkci disponují i TicWatch Pro 5. Monochromatický displej nemusí zobrazovat pouze čas. Lze zde mít například informace o srdečním tepu, azimut kompasu, spálené kalorie nebo údaj o saturaci krve kyslíkem. Zajímavá je i dříve známá možnost vybrat si různé barvy podsvícení pro černobílý displej. Opět to není jen otázka stylu, ale při sportu to dokáže velmi názorně odlišit jednotlivé zóny srdečního tepu.

Ty hlavní změny se ale odehrály uvnitř. Tyto chytré hodinky jsou prvním nositelným zařízením s čipovou sadou Snapdragon W5+ Gen 1, kterou společnost Qualcomm představila v loňském roce a která má odstartovat novou generaci hodinek se systémem Wear OS. Díky nové čipové sadě postavené na efektivnějším 5nm procesu slibuje Mobvoi u TicWatch Pro 5 dvojnásobný výkon. Společně s 2 GB RAM by tak veškeré „lagy“ a jiné problémy s plynulostí provozu měly být minulostí.

Nasazení úsporného čipsetu společně s duálním displejem a baterií o kapacitě 628 mAh také přispěje k docela zajímavé výdrži. Až 80 hodin (tedy více než tři dny) v režimu běžného používání není v kontextu chytrých hodinek nijak zajímavá hodnota, ale pokud chcete Wear OS, pak lepší jen tak neseženete. Ještě zajímavějších čísel můžete dosáhnout pomocí tzv. Essential Mode, kdy se chytré funkce vypnou a hodinky jen zobrazují digitální čas. Pomocí automatického časového přepínání mezi úsporným a běžným módem lze výdrž ještě prodloužit.

Mobvoi TicWatch Pro 5 mají také nový design, který využívá otočnou haptickou korunku sloužící k navigaci v nabídkách systému Wear OS 3, otevírání aplikací, úpravě hlasitosti a dalším funkcím, aniž byste se museli dotýkat 1,43" OLED displeje. Korunka zvládne tolik funkcí, že hodinky redukovaly počet vnějších fyzických tlačítek na jedno.

Jako systém je konečně nasazen Wear OS 3. Budete tak mít samozřejmě přístup k mnoha nejnovějším aplikacím a funkcím, které jsou pro tuto platformu k dispozici, i když nabídka aplikací není ideální a dlouhodobě spíše stagnuje. Mobvoi také klade velký důraz na vylepšené zdravotní a fitness funkce, které těží z nové čipové sady a vylepšených senzorů. Patří sem nepřetržité monitorování srdečního tepu pro přesnější zdravotní údaje, vylepšené sledování spánku s přizpůsobitelným monitorováním SpO 2 a snímáním teploty, více než 100 tréninkových režimů a další.

Nezaostává ani výbava v oblasti senzorů. Hodinky jsou vybaveny kompasem, barometrem a systémem Multi-GNSS, který vám pomůže s navigací. To vše v hliníkovém těle se sklíčkem Gorilla Glass chránícím displej. Hodinky splňují také normu MIL-STD-810H a vodotěsnost do 5 ATM.

Cena pro evropský trh byla stanovena na 360 €, tedy asi 8,5 tisíc korun.