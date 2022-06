Montblanc Summit 3 jsou první hodinky s Wear OS 3 by Google. Nechají si za to zaplatit

Fotografie: Montblanc

Krátké shrnutí ohledně situace na trhu „opravdu chytrých“ hodinek, tedy těch s otevřeným operačním systémem. Apple celému segmentu zcela jasně dominuje, i proto, že ho Google nechal a sám neustále odkládá svůj referenční model. Situaci alespoň trochu zachraňuje Samsung se svou poslední generací hodinek, která přináší alespoň trochu moderní hardware a funkce. Ale pozor: jejich operační systém se jmenuje „Wear OS 3 by Samsung“. Je sice plně kompatibilní s aplikacemi a funkčně shodný, ale přesto zde má korejský výrobce schované nějaké ty háčky, například možnost vyžadovat pro některé funkce připojený smartphone stejné značky.

Nyní však dostává alespoň nějakou konkurenci. Montblanc Summit 3 jsou chytré hodinky, jejichž operační systém se jmenuje Wear OS by Google 3.0. Při pohledu na technologické specifikace je to asi poslední zajímavá věc. Další prvky výbavy už jsou jako přes kopírák od starších hodinek: Snapdragon Wear 4100+, 1,28" AMOLED displej, 1 GB RAM, 8GB úložiště, Bluetooth 5.0, Wi-Fi a NFC. Baterií ani výdrží se výrobce nechlubí, takže lze čekat jeden obligátní den.

Daleko více se výrobce soustředil na samotné zpracování. Tělo hodinek kombinuje titan, nerezovou ocel a safírové sklo. Pásek má zase být z té nejvybranější kůže s ručně zpracovanými kovovými prvky. Zní to luxusně stejně jako další sortiment daného výrobce. Tomu odpovídá i cenovka 1 270 €, tedy přes 31 tisíc korun. Dodávky do ČR by měly být spuštěny v druhé polovině července.