Samsung Galaxy S24+ vrací Exynos do hry. Má větší baterii i lepší displej

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pokud jste vyznavači „zlaté střední cesty“, mohl by vás oslovit Samsung Galaxy S24+. Novinka přináší hned několik vylepšení, zároveň se s ní vrací i čipset Exynos navržený a vyrobený přímo společností Samsung.

Samsung Galaxy S24 s Exynosem slibuje delší výdrž a AI funkce

Odolný hliník a špičková odolnost

Zatímco vlajkový Galaxy S24 Ultra vsadil na titanové rámečky, Galaxy S24+ se bude i nadále spoléhat na tvrzený hliník, který Samsung u smartphonů používá již několik let, rozhodně nás tak ničím nepřekvapí. Ostatně překvapením nejsou ani samotné rozměry zařízení 158,5 × 75,9 × 7,7 mm, které se tak takřka vůbec nezměnily oproti loňskému Galaxy S23+ (157,8 × 76,2 × 7,6 mm). Zcela identická zůstala hmotnost 196 gramů i odolnost dle IP68, které nelze nic vytknout.

Galaxy S24+ působí v dlani ve srovnání s Galaxy S24 Ultra rozhodně zaobleněji, S24 Ultra lze totiž považovat za dost „hranatý“ smartphone. I z krátkého vyzkoušení pak můžeme pochválit kvalitní haptickou odezvu či mnoho barevných provedení, kterým to naživo skutečně sluší. Výrobce konkrétně hodlá nabízet černou, šedou, fialovou a žlutou verzi. Záda stále chrání sklíčko Corning Gorilla Glass Victus 2, které najdeme i na čelní straně.

Displej s vyšším jasem a Exynos 2400 for Galaxy

Nasazení skla Corning Gorilla Glass Victus 2 je jistě chvalitebné z hlediska odolnosti, avšak i tak bychom ocenili, kdyby i zde výrobce použil Gorilla Glass Armor, jež je ještě odolnější a umí výrazně potlačit světelné odrazy. Ve všech ostatních ohledech jsme však z obrazovky nadšeni, neboť nyní Samsung nabízí stejnou kvalitu panelů (resp. parametry s výjimkou rozlišení) u všech třech modelů Galaxy S24. 6,7" QHD+ Dynamic AMOLED 2X obrazovka je typu LTPO, a umí tak velmi efektivně regulovat obnovovací frekvenci v rozsahu 1 až 120 Hz. Inovací je rovněž o 0,1" větší uhlopříčka, hlavní předností je však podle nás mezigeneračně vyšší jas, jenž povyrostl z 1 750 na 2 600 nitů. Čitelnost i na přímém slunci je tak zase ještě o něco lepší. Obrazovka Galaxy S24+ má rovněž standardní zaoblení v oblasti rohů, ani ta tedy není tak hranatá jako u Galaxy S24 Ultra.

Pro mnohé klíčovou novinkou je jistě nasazení čipsetu Exynos 2400 for Galaxy. Oproti předešlé generaci tak dochází k dělení v oblasti použitých čipsetů, nemusí to však nutně být na škodu. V tuto chvíli nelze hodnotit, jak na tom bude Exynos 2400 for Galaxy po stránce výkonu a efektivity ve srovnání se Snapdragonem 8 Gen3 for Galaxy u modelu Ultra, podle našich informací by však měl nabídnout právě Exynos o něco delší výdrž. Přídomek „for Galaxy“ u čipsetu Exynos 2400 pak poukazuje na to, že je tato čipová sada speciálně upravena pro Galaxy S24+ a Galaxy S24. Samsung rovněž své čipsety nabízí dalším výrobcům, tudíž by se v budoucnu mohl objevit Exynos 2400 také jinde, avšak nebude se jednat o verzi „for Galaxy“. Pozitivní rozhodně je, že Galaxy S24+ disponuje 12 GB RAM a startuje na 256GB úložišti s možností rozšíření na 512 GB, což bohužel neplatí pro kompaktní Galaxy S24.

Z pohledu fotovýbavy zůstalo vše při starém, těšit se tak můžeme na 50Mpx primární snímač (f/1.8), 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv (f/1.8), trojnásobný teleobjektiv o rozlišení 10 Mpx s clonou f/2.4 a 12Mpx selfie kamerku. Jedinou novinkou má být podle výrobce senzor čelní kamerky, který podporuje ostření Dual Pixel AF.

Větší baterie i delší podpora

Samsung Galaxy S24+ má navzdory o 37 gramů nižší hmotnosti oproti Galaxy S24 Ultra pouze o 100 mAh menší baterii. Z loňských 4 700 mAh povyrostla její kapacita na 4 900 mAh. Pokud bude Exynos 2400 for Galaxy skutečně energeticky efektivnější než Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy (či na tom bude alespoň stejně), lze usuzovat, že by mohl mít právě model Galaxy S24+ z celé trojice nejdelší výdrž na nabití. Nabíjecí výkon každopádně zůstal limitován na 45 W, k dispozici je rovněž 15W bezdrátové nabíjení (i reverzní), avšak o podpoře nového standardu Qi2 v tuto chvíli zatím nic nevíme.

Velmi vítanou novinkou je prodloužená softwarová podpora, a to rovnou na 7 let. Novinka dorazí s Androidem 14, dostane se tak až na Android 21, v průběhu let bude zároveň dostávat nejnovější bezpečnostní záplaty. Samozřejmostí je rovněž režim DeX, pokročilá ochrana dat Samsung Knox či využití AI, na kterou jsme se zaměřili v samostatném článku.

Cena a dostupnost

Předprodeje startují již dnes (17. ledna 2024) a v rámci období do 30. ledna 2024 budou moci zákazníci získat dvojitou porci úložiště zdarma, tedy 512 GB místo základních 256 GB. Stejně tak poběží do 29. února 2024 akce výkupní bonus, o níž se více dozvíte v samostatném článku.

Cena v Kč Cena v eur 512 GB 30 999 Kč 1 269 eur 256 GB 27 999 Kč 1 149 eur

