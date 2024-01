Kompaktní Galaxy S24 s Exynosem slibuje delší výdrž i větší a jasnější displej

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nejmenším zástupcem nové řady Galaxy S24 je již tradičně stejnojmenný model, který si zachoval sympatické rozměry navzdory velmi solidní uhlopříčce displeje. Novinka má navíc mezigeneračně větší baterii s 4 000 mAh, delší softwarovou podporu, ale také vylepšený zobrazovací panel. Co všechno se s příchodem nové generace změnilo?

Samsung Galaxy S24 s Exynosem slibuje delší výdrž a AI funkce

Větší displej špičkové kvality

Předností letošní generace vlajkových smartphonů Samsung je nasazení stejně kvalitního zobrazovacího panelu u všech tří modelů. Platí to pochopitelně i pro kompaktní Galaxy S24, jenž má 6,2" Dynamic AMOLED 2X displej s technologií LTPO, což znamená, že zvládá plynule regulovat obnovovací frekvenci v rozsahu 1 až 120 Hz. Shodný je rovněž maximální jas 2 600 nitů či ochrana v podobě Corning Gorilla Glass Victus 2, kterou sdílí S24 s modelem S24+, stejně jako ultrazvukovou čtečku otisků prstů. Na nasazení Corning Gorilla Glass Armor s ještě vyšší odolností a schopností eliminovat odlesky bohužel došlo pouze u Galaxy S24 Ultra.

Kromě obrazovky se mezigeneračně příliš nezměnilo v oblasti konstrukce. Ta stále využívá tvrzený hliník i skleněná záda Gorilla Glass Victus 2, pochopitelně neschází ani odolnost dle IP68. Hmotnostní rozdíl oproti Galaxy S23 činí pouhý jeden gram ve prospěch Galaxy S24, novinka má konkrétně 167 gramů, díky čemuž je stále příjemně lehká. Rozměry 147 × 70,6 × 7,6 mm jsou pak rovněž velmi podobné předešlé generaci s rozměry 146,3 × 70,9 × 7,6 mm. Zvětšení uhlopříčky displeje o 0,1", jakkoliv je malé, pak vzhledem k zachování rozměrů rozhodně potěší a evidentně za něj vděčíme o chlup tenčím rámečkům.

O fous větší baterie a nový Exynos

Navzdory velmi mírnému snížení hmotnosti a prakticky stejným rozměrům se výrobci povedlo navýšit nejen uhlopříčku obrazovky, ale také kapacitu baterie na solidní 4 000 mAh, tedy mezigeneračně o 100 mAh více. Naopak maximální nabíjecí výkon zůstal zachován na 25 W, stejně tak neschází ani 15W bezdrátové nabíjení a jeho reverzní alternativa. O podpoře nového standardu Qi2 v tuto chvíli nemáme informace.

Rozhodnutí nasadit větší baterii spolu s novým čipsetem Exynos 2400 for Galaxy by pak mohlo vyústit ve velmi solidní výdrž na nabití. Podle našich informací by dokonce nový Exynos 2400 for Galaxy mohl být energeticky efektivnější než Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy, jenž se nachází v modelu S24 Ultra. Pochopitelně je v tuto chvíli na vynášení soudů brzy, o kvalitách nového čipsetu se přesvědčíme až v testu. Na první pohled zbytečné „for Galaxy“ pak odkazuje na to, že byl tento čipset upraven právě pro Galaxy S24 a Galaxy S24+. I kdyby se tak v budoucnu objevil v dalších telefonech (a to třeba i jiných značek), nebude se jednat o identickou čipovou sadu.

Samsung Galaxy S24 je pak jako jediný dodáván výlučně s 8 GB RAM a startuje „jen“ na 128 GB. To je podle nás škoda z toho důvodu, že v případě 128GB úložiště se nebude jednat o ultrarychlou verzi UFS 4.0, ale také proto, že maximální velikost úložiště činí pouze dvojnásobek, tedy 256 GB. I tento kompaktní model by si podle našeho názoru zasloužil stejné paměťové varianty jako Galaxy S24+, třeba však tento nedostatek zájemcům vynahradí atraktivní (mezigeneračně nižší) cenou.

Téměř stejná fotovýbava, ovšem delší podpora

Z pohledu fotovýbavy zůstalo vše při starém, těšit se tak můžeme na 50Mpx primární snímač (f/1.8), 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv (f/1.8), trojnásobný teleobjektiv o rozlišení 10 Mpx s clonou f/2.4 a 12Mpx selfie kamerku. Jedinou novinkou má být podle výrobce senzor čelní kamerky, který podporuje ostření Dual Pixel AF.

Zcela nová je naopak softwarová podpora, jejíž délka dosáhla 7 let. Novinka mát tak garanci toho, že obdrží „Android 21“ (dorazí pochopitelně s Androidem 14) a až do roku 2031 bude dostávat softwarové bezpečnostní záplaty. V kombinaci s novými funkcemi Galaxy AI i dalšími vychytávkami, jako je bezpečnost Samsung Knox či desktopová platforma DeX, se jedná o zajímavou konkurenční výhodu.

Cena a dostupnost

Novinku si lze, stejně jako statní modely Galaxy S24, předobjednat již nyní a až do 30. ledna 2024 získat zdarma dvojnásobnou velikost úložiště (v tomto případě 256 GB) za cenu nižší paměťové verze. Kromě toho si výrobce přichystal možnost získat výkupní bonus, jež bude dostupná až do 29. února 2024. Nabídka barevných provedení je shodná s Galaxy S24+, vybírat tedy bude možné mezi šedou, černou, fialovou a žlutou.

Cena v Kč Cena v eur 256 GB 23 499 Kč 959 eur 128 GB 21 999 Kč 899 eur

