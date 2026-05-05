Závody o největší baterii v mobilu nekončí, Huawei má v rukávu opravdu silné eso

Zatímco dlouho dobu se kapacity akumulátorů v telefonech držely kolem hodnoty 5000 mAh, řada výrobců, v čele Honorem, však díky novým technologiím posunula tuto laťku až na 10 000 mAh a to rozhodně není cílová meta. Tyto telefony však v ničem nepřipomínají dřívější „powerbanky s displejem“, jinými slovy, vypadají relativně normálně.
Informátor DigitalChatStation na Weibu (weibo.cn) uvedl, že společnost Huawei pracuje na novém telefonu s baterií o největší kapacitě na trhu – přesahující hranici 10 000 mAh. Tento telefon údajně využívá nový materiál baterie a přepracovanou architekturu článků, díky čemuž by mohl být vybaven dosud největší baterií, jaká kdy byla v běžném smartphonu použita. Pokud se tato technologie dostane do sériové výroby, mohla by společnost Huawei překonat současné modely s vysokou kapacitou baterie od konkurentů, jako jsou Honor, Vivo a Realme.
Informátor v komentářích dodal, že Huawei tuto technologii baterií pravděpodobně nejprve představí v telefonu střední třídy, než ji začne používat ve vlajkových modelech. Tento přístup by společnosti umožnil otestovat nový design v segmentu cenově dostupnějších zařízení, než jej rozšíří na prémiové modely. Informátor neposkytl žádné podrobnosti o novém materiálu baterie, který společnost Huawei testuje. Většina nejnovějších telefonů s bateriemi o kapacitě kolem 10 000 mAh využívá křemíkovo-uhlíkovou technologii, která výrobcům umožňuje dosáhnout vyšší kapacity při zachování podobných rozměrů. Je možné, že Huawei využívá vylepšenou verzi této technologie spolu s přepracovanou konstrukcí baterie.