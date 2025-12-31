Schází vám BlackBerry? Možná vás zaujme Clicks Communicator s Androidem 16

Telefony BlackBerry už jsou pár let minulostí, ale jistě se najdou uživatelé, kterým na trhu poctivý mobil s pohodlnou QWERTY klávesnicí schází. Přeci jen psaní na dotykovém displeji není nikdy tak přesné a rychlé, byť se o to chytré napovídání slov snaží sebevíc. Navzdory tomu, že se může zdát, že hardwarovým klávesnicím odzvonilo, tu a tam se přesvědčíme o opaku. V loňském roce vás zaujal například Uniherzt Titan 2, letos by mohl stejným způsobem zaujmout Clicks Communicator.
Jedná se o připravovaný speciální telefon, který má primárně cílit na uživatele, kterým by přišel vhod sekundární mobil, pomocí kterého mohou pohodlně vyřizovat textovou komunikaci. Vzhledově se jedná o zařízení připomínající jakýkoliv starší telefon s QWERTY klávesnicí. Současně však jde o příjemně kompaktní mobil s výškou zhruba 130 milimetrů a hmotností 170 gramů.
Kromě alespoň na první pohled pohodlné klávesnice je celý telefon připraven na textovou komunikaci. Například v tlačítku na pravém boku je integrována dioda, která blikáním umožňuje rozpoznat, z jaké aplikace vám nejnovější zpráva přišla. K dispozici je také posuvník, kterým lze například okamžitě ztlumit notifikace, případně provést jinou uživatele definovanou akci.
Telefon je osazen operačním systémem Android 16 a speciální nadstavbou vycházející z Niagara Launcheru, který například umí zobrazit veškeré zprávy z různých aplikací pěkně přehledně na jednom místě.
Po stránce výbavy na tom Clicks Communicator není vůbec špatně. Osazen je blíže nespecifikovaným 4nm procesorem od MediaTeku a dále 256GB úložištěm, které je rozšiřitelné až o 2 TB prostřednictvím paměťové karty. Již zmíněný Android 16 pak dostane dvě velké aktualizace a 5 let bude získávat bezpečnostní záplaty. Dotykový AMOLED displej má 4,03" úhlopříčku a potěší i baterie s kapacitou 4 000 mAh. Podporován je i moderní standard bezdrátového nabíjení Qi 2.0. Spolehnout se ale můžete i na skoro zapomenutý 3,5mm jack. Samozřejmě mobil zvládá NFC 5G a dokonce i eSIM.
Clicks Communicator se má začít prodávat až koncem roku 2026, přičemž cena se má pohybovat kolem 500 dolarů, což je v přepočtu zhruba 12 tisíc korun i s daní. Již nyní si jej skrze oficiální stránky (viz clicksphone.com) můžete předem rezervovat za 200 dolarů a tím následně snížit koncovou cenu na 400 dolarů, což je zhruba 10 tisíc korun s daní.