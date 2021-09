Výměna displeje u iPhonů 13 vyústí v nefunkční Face ID

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Výměna rozbitého displeje u chytrého telefonu může být (dle stáří a značky modelu) relativně drahým špásem, přesto se jedná kvůli nešikovnosti uživatelů o jeden z nejčastějších servisních zásahů. Koneckonců ani ta nejodolnější sklíčka, ať už jde o Gorilla Glass Victus nebo Ceramic Shield v případě iPhonů, nepřežijí každý pád, i když se výrobci občas snaží vytvořit iluzi, že tomu tak je.

Za jeden z nejdražších servisních úkonů lze dlouhodobě považovat výměnu displeje u iPhonů. Zejména, pokud telefon svěříte do rukou autorizovanému servisu.

A aby uživatele náhodou nenapadlo se pokusit výměnu displeje provést svépomocí (což by nemuselo být pro zručnějšího zákazníka u starších modelů až tak nereálné), přišel Apple již před delší dobou se způsobem, jak zkomplikovat jakékoliv opravy, které neproběhnou u autorizovaných servisů. Řeč je samozřejmě o upozornění na neoriginální součástky, které systém nemůže ověřit (viz stránky Applu). O to kurióznější je situace, na kterou upozornil YouTube kanál Phone Repair Guru, která se týká technologie Face ID.

V několik minut dlouhém videu se dozvíme, že samotné senzory Face ID nejsou spojeny se zobrazovacím panelem, ale jsou uloženy v těle telefonu. Pokud však dojde k výměně displeje za jinou obrazovku (v tomto případě originální displej z druhého iPhonu), objeví se hláška, že nelze ověřit pravost této součástky. A s tímto „neoriginálním“ displejem (ačkoliv jde o originální panel z druhého iPhonu) nadále není možné využívat biometrické rozpoznání uživatele pomocí Face ID. Spojitost s fungováním Face ID a displejem potvrdil i následný test, kdy autor videa prohodil obrazovky zpět a Face ID bylo opětovně možné používat.

Apple by mohl tuto novou „vlastnost“ iPhonů samozřejmě odstranit softwarově, ale přikláníme se spíše k tomu, že se tak nestane. V každém případě je tato nová „ochrana“ pomyslným červeným hadrem pro všechny příznivce celosvětové iniciativy Right to Repair, kterou mimo jiné podporuje i spoluzakladatel Applu, Steve Wozniak.