Dorazí Face ID i na Macy? Podle beta verze Big Sur na tom Apple již pracuje

Fotografie: Apple.com

Face ID se bezpochyby řadí mezi jeden z nejbezpečnějších způsobů biometrického ověření a zatímco na vybraných iPhonech a iPadech jej již několik let běžně používáme, uživatelé MacBooků měli doposud smůlu. To by se však mohlo brzy změnit.

Exclusive: Want Face ID on the Mac? macOS Big Sur suggests the TrueDepth camera is coming https://t.co/AXaYtnzI9S by @filipeesposito — 9to5Mac.com (@9to5mac) July 24, 2020

Nejnovější (třetí) beta verze operační systému Big Sur pro macOS totiž obsahuje (podle analýzy 9to5mac.com) kódy odkazující na takzvanou PearlCamera. Toto označení přitom Apple používá k odkazování na TrueDepth kameru, respektive Face ID, které bylo poprvé představeno v roce 2017 s příchodem iPhonu X.

Podle zdrojového kódu tak Apple pracuje na rozpoznávání obličeje také u Maců, které doposud spoléhaly na otisk prstu uživatele, případně konvenční způsoby přihlášení. Použití Face ID nahrává také pravděpodobná implementace jednotky Neural Engine, která byla zatím dostupná pouze u (novějších) iPhonů či iPadů, nenacházela se však v Macích. S příchodem vlastních procesorů „Apple Silicon“ by se však měl Neural Engine stát běžnou součástí těchto zařízení.